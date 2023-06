Torcedor morre ao cair da arquibancada em jogo do River Plate, na Argentina

Um triste incidente abalou o futebol argentino neste sábado (3). Durante o confronto entre River Plate e Defensa y Justicia, um torcedor sofreu uma queda fatal da parte alta da arquibancada, levando ao seu falecimento. O jogo foi imediatamente interrompido, resultando na suspensão da partida pelas autoridades da Federação Argentina.

O trágico incidente ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo, no renomado estádio Monumental de Núñez. O torcedor, cuja identidade ainda não foi divulgada, caiu de uma altura considerável e acabou perdendo a vida no local. A gravidade do ocorrido motivou a decisão de suspender o confronto entre as equipes.

O Defensa y Justicia manifestou suas condolências em suas redes sociais: "Partida suspensa devido à morte de um torcedor do River. Apresentamos as nossas condolências à família, à instituição e a todos os seus apoiantes."

Em declaração concedida ao canal "TN", Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergências (SAME) de Buenos Aires, informou que o torcedor veio a óbito em decorrência de um grave traumatismo craniano causado pela queda da parte mais alta do estádio.

A suspensão do jogo foi determinada pelo árbitro Fernando Rapallini, após a própria torcida perceber o ocorrido e solicitar atendimento médico ao torcedor. Infelizmente, apesar dos esforços, o aficionado do River Plate não resistiu aos ferimentos.

Cabe ressaltar que o Monumental de Núñez foi recentemente reaberto após a ampliação de sua capacidade. Com espaço para 83,2 mil espectadores, o estádio costuma receber lotações máximas em todos os jogos do River Plate. No entanto, neste sábado, o futebol argentino foi marcado por uma tragédia