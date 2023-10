Torcedor do Vasco morre baleado e quatro ficam feridos em confronto com torcedores do Flamengo

Uma briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco, na tarde deste domingo (22), no Rio de Janeiro (RJ), antes do clássico pelo Campeonato Brasileiro, terminou com um torcedor do Vasco morto, após ser baleado. A informação é do site GE.

A confusão ocorreu na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Estação de trem de Cosmos Mais três torcedores foram baleados, além de outro ter sofrido um corte de faca. Todos os feridos foram levados para o Hospital Rocha Faria.

ASSISTA

A Polícia Militar informou que 76 torcedores foram levados para o Juizado Especial do Torcedor, que possui um posto de atendimento dentro do Estádio do Maracanã. Durante o dia, várias confusões foram registradas e, pedaços de madeira e um soco inglês foram apreendidos pela PM.

Em campo, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, gol de Gerson. O clube rubro-negro agora possui 50 pontos, na terceira posição. Já o Vasco segue na zona de rebaixamento, com 30 pontos.