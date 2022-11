Santa Clara x Estoril: horário e escalações do jogo de hoje (14/11) pelo Campeonato Português

As equipes Santa Clara x Estoril disputam nesta segunda-feira (14/11) a 13° rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Confira os horários e as escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Santa Clara x Estoril ao vivo?

A partida Santa Clara x Estoril não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Santa Clara x Estoril chegam para o jogo?

Santa Clara está na 15° posição do Campeonato Português, última antes da zona de rebaixamento, e soma 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Estoril ocupa a 12° colocação da competição com 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas suas últimas partidas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Santa Clara: Batista; Gonzalez, Ferreira, Boateng; Sagna, Bobsin, Firmino, Quintilla; Ricardinho, Tagawa, Almeida. Técnico: Mario Silva.

Estoril: Figueira; Santos, Vital, Africo, Joaozinho; Rosier, Carvalho; Gouveia, Siliki, Martins; Erison. Técnico: Nelson Verissimo.

FICHA TÉCNICA

Santa Clara x Estoril

Campeonato Português

Local: Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores

Data/Horário: 14 de novembro de 2022, 17h15