Rodada finalizada: Paysandu segue na mesma colocação e Remo perde uma posição mas segue no G8

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série C terminou ontem com dois jogos. O Botafogo-PB venceu o Vitória-BA por 1 a 0, em Salvador (BA) e Campinense-PB x Ypiranga-RS ficaram no empate sem gols e Campina Grande (PB). Com esses resultados o Botafogo-PB ultrapassou o Remo, que caiu para a quinta posição com 10 pontos. Já o Paysandu se manteve na 10ª colocação com nove pontos.

Na próxima rodada o Paysandu recebe o Volta Redonda-RJ, no domingo (22), às 19h, na Curuzu, em Belém. Já o Remo joga contra o Ypiranga-RS, na segunda-feira (23), às 20h, no Rio Grande do Sul (RS). As duas partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.

Veja a classificação

1º - Mirassol-SP – 13 pontos

2º - Botafogo-PB – 12

3º - Manaus-AM – 11

4º Volta Redonda-RJ – 10

5º - Remo – 10

6º - Botafogo-SP – 10

7º - ABC-RN – 10

8º - Floresta-CE – 10

9º - Ferroviário-CE – 9

10º - Paysandu – 9

11º - Figueirense-SC – 9

12º - Ypiranga-RS – 9

13º - São José – 8

14º - Campinense-PB – 8

15º - Brasil de Pelotas-RS – 6

16º - Aparecidense-GO – 5

17º - Confiança-SE – 5

18º - Vitória-BA – 4

19º - Atlético-CE – 4

20º - Altos-PI - 3