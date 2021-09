Remo sub-20 vence amistoso as vésperas do Campeonato Paraense da categoria

Na última quarta-feira (29) a equipe do Remo sub-20 realizou um amistoso contra a Esmac, que vem se preparando para a Segundinha do Parazão. A partida foi no CT do clube, localizado no Distrito de Outeiro, na Região Metropolitana de Belém. A equipe azulina venceu por 2 a 0, com gols de PP e Jonilson.

O Remo sub-20 se prepara para o campeonato estadual da categoria que deve começar em outubro. Já a Esmac ajusta o time para enfrentar o Sport Belém, no dia 17 de outubro, pela estreia na segunda divisão do Campeonato Paraense. Local e horário do duelo ainda serão definidos pela Federação Paraense de Futebol.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)