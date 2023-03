Portugal x Liechtenstein: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/03) pela Eurocopa

As equipes Portugal x Liechtenstein disputam nesta quinta-feira (23/03) as classificatórias para a Eurocopa. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Liechtenstein ao vivo?

A partida Portugal x Liechtenstein poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Portugal x Liechtenstein​​​ chegam para o jogo?

Na Liga das Nações, Portugal foi vice-líder do Grupo 2 da Liga A com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Liechtenstein foi lanterna do Grupo 1 da Liga D e perdeu todas as partidas que disputou.

Prováveis Escalações

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Antonio Silva e Guerreiro; Rúben Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Liechtenstein: Buchel; Yildiz, S. Wolfinger, M. Wolfinger, Hofer e Traber; Hasler, Sele, Luchinger e Weiser; Frick. Técnico: Rene Pauritsch.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Liechtenstein

Eurocopa UEFA

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 23 de março de 2023, 16h45