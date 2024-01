Piqué decide voltar ao futebol para iniciar carreira como treinador

Gerard Piqué está de volta ao futebol. Aposentado dos gramados desde novembro de 2022, o ex-zagueiro e ídolo do Barcelona revelou que voltará ao mundo da bola, mas agora como treinador. O anúncio foi publicado nas redes sociais.

É um novo ano e depois de pensar bem decidi voltar ao futebol. Eu sinto muita falta dele. Desta vez não será como jogador, será como treinador. Compartilharei mais detalhes no final da semana", divulgou Piqué.

Campeão da Copa do Mundo com a Espanha, em 2010, o ex-zagueiro fez praticamente toda a sua carreira no Barcelona, seu clube formador. Antes de jogar pelos profissionais, em 2004, se transferiu para o Manchester United. Além dos Red Devils, defendeu o Zaragoza antes de voltar ao clube blaugrana, em 2008. Desde então, Piqué só vestiu a camisa dos culés.

Aos 35 anos, Piqué anunciou a sua aposentadoria do futebol. Apaixonado pelo Barcelona, o ex-jogador também já havia demonstrado interesse em ser presidente do clube. Agora, no entanto, começará a trajetória como técnico.