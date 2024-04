Operário x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/04) pela Série B

Operário Ferroviário x Avaí disputam hoje, sexta-feira (19/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Operário x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, pela TV Brasil e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Operário liderou a última Série C com 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Na rodada de promoção, o time foi vice-líder do Grupo A com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Avaí ficou em 13° lugar ao final da última edição do Campeonato Brasileiro Série B e acumulou nessa 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Operário x Avaí: prováveis escalações

Operário Ferroviário: Jordi; Luisão, César Martins e Renato Palm; Raul Prata, Geovane, Marlon e Reverson; Waguininho, Fabrício Daniel e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Avaí: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Operário Ferroviário x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Data/Horário: 19 de abril de 2024, 21h