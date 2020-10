Neto critica Arboleda por 'festa' e frisa: 'Tem que ser mandado embora'

O zagueiro do São Paulo, Arboleda, foi protagonista em um vídeo que causou polêmica nas redes sociais. O defensor estava sem máscara e sem camisa em vídeo publicado pelo Dj Guuga, que fez show nesta madrugada, em São Paulo. Apresentador do programa Donos da Bola, Neto, ficou bastante irritado com a atitude do atleta na noite da última quinta-feira.

– Não é uma gripezinha. Mais de 160 mil pessoas morreram aqui nesse país. Agora porque eu sou jogador, porque eu sou famoso, acha que pode fazer isso? Vagabundo, se eu pego você eu te quebro – disse Neto.

A polêmica de hoje no São Paulo FC: Arboleda estava presente no show do Dj Guuga hoje de madrugada em Campo Belo, SP.Os prints retirados dos stories do Guuga são de 4h atrás. São Paulo joga contra o Flamengo domingo 16h. Arboleda é cotado como titular. pic.twitter.com/Pec5h5uZeE — Yasmin Dias (@yasddias) October 30, 2020

– O que esse cara fez está matando as pessoas. E agora faz isso? Eu quero saber se ele treinou hoje. Ficou nessa festa até as cinco da manhã. Se ele foi ao treino, o elenco inteiro do São Paulo está sujeito a pegar o vírus. Esse cara tem que ser mandado embora – completou.

Não é a primeira vez que o zagueiro entra em uma confusão nas redes sociais. Na ocasião, Arboleda apareceu nas redes sociais vestindo a camisa do Palmeiras em férias no Equador.