Náutico x Altos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/07) pela Série C

As equipes Náutico x Altos disputam nesta segunda-feira (03/07) a 11° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Náutico x Altos ao vivo?

A partida Náutico x Altos poderá ser assistida pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Náutico x Altos chegam para o jogo?

Náutico é o 10° colocado da Série C com 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Altos é o lanterna do campeonato e acumula 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos. O time não vence há X rodadas da competição.

Prováveis Escalações

Náutico: Vagner; Denílson, Danilo Cardoso e Odivan (Jean Mangabeira); Victor Ferraz, Jean Mangabeira (Elton), Souza e Rennan Siqueira (Régis Tosatti); Gabriel Santiago, Jael e Paul Villero. Técnico: Fernando Marchiori.

Altos: Rafael; Raul, Marcelo, Vavá e Vinícius Paiva; Tibiri, Lucas Bessa (Gabriel Henrique) e Dieguinho; Manoel, Elielton (Fumaça) e Yan. Técnico: Luan Carlos.

FICHA TÉCNICA

Náutico x Altos

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 03 de julho de 2023, 20h