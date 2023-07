Goiás x Coritiba: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/07) pelo Brasileirão

As equipes Goiás x Coritiba disputam nesta segunda-feira (03/07) a 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Coritiba ao vivo?

A partida Goiás x Coritiba poderá ser assistida pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Goiás x Coritiba chegam para o jogo?

Goiás está em 17° lugar no Brasileirão com 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados e 20 gols sofridos.

Coritiba é o lanterna da competição, não tem vitórias e soma 4 empates, 8 derrotas, 9 gols marcados e 26 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Guilherme Marques (Morelli); Palacios, Matheus Peixoto e Matheusinho. Técnico: Armando Evangelista.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Robson (Kaio César), Alef Manga e Zé Roberto. Técnico (interino): Thiago Kosloski.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Coritiba

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 03 de julho de 2023, 20h