Montenegro x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/03) pelas eliminatórias da Copa

Montenegro x Gibraltar disputam hoje, sábado (22/03), a 1° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio Gradski, em Nikšić, Montenegro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Montenegro x Gibraltar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Montenegro acumulou duas derrotas para o País de Gales, uma vitória sobre a Turquia, outra derrota para a Islândia e mais uma derrota para a Turquia.

Já o Gibraltar passopu por dois empates com Liechtenstein, uma vitória de 1 a 0 sobre San Marino, um empate de 1 a 1 com a Moldávia e outro de mesmo valor com San Marino.

Montenegro x Gibraltar: prováveis escalações

Montenegro: Nikic; Marusic, I. Vujacic, Sipcic, Radunovic; Bakic, Jankovic; Camaj, Jovovic, Krstovic; Jovetic.

Gibraltar: Banda; Ronan, Lopes, Annesley, Britto; Bent, Valarino, Pozo; Walker, De Barr, Scanlon.

FICHA TÉCNICA

Montenegro x Gibraltar

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Gradski, em Nikšić, Montenegro

Data/Horário: 22 de março de 2025, 14h