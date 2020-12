Com retorno previsto para o dia 4, Independente tem oito atletas apalavrados para o Parazão

O Independente, o Galo de Tucurui, começa a temporada de 2021 no próximo dia quatro de janeiro com apresentação de jogadores e comissão técnica no estádio Navegantão, a partir das 9h. O Galo está de roupagem nova, na gestão administrativa e no comando de futebol. “Mudamos tudo no futebol”, comentou o presidente Rosalvo Fernandes.

Da comissão que gerenciou a equipe na Série D, do Campeonato Brasileiro, não ficou nenhum membro. Houve troca até no cargo de massagista. Sinomar Naves, técnico conhecido no futebol paraense, será o comandante do Galo em 2021. Ele terá como auxiliar o filho Sinomar Jùnior.

Cristiano Pereira Fonseca será o preparador físico. Está chegando de São Paulo na próxima semana. Já Ronaldo Cascaes assume a condição de preparador de goleiros e Brito foi contratado como massagista.

Sobre a montagem do time, o técnico Sinomar Naves relatou o seguinte. “Estamos em negociação com alguns atletas e, no momento, ainda não tenho a certeza dos acertos. Isso será confirmado nos dias três e quatro com a assinatura do contrato. Mas, temos oito atletas apalavrados e mais seis que estavam no Independente em 2020. Acredito que até o fim de semana fecharemos com mais oito para definir o elenco visando a participação na Copa Verde”, disse.

Entre os remanescente do elenco, estão o zagueiro Izequias, os atacantes Danrley e Joãozinho, além dos meias Cocão e Pedrão. Raygol está em negociação. Danrley foi destaque na Série D com seis gols marcados.

O volante Tetê, o meia Railson, Jarim, volante, Wanderson, atacante, além do lateral Zioto estão negociando com o Galo de Tucuruí.