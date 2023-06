Gibraltar x França: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (16/06) pela Eurocopa

As seleções Gibraltar x França disputam nesta sexta-feira (16/06) as eliminatórias da Eurocopa. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Almancil, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gibraltar x França ao vivo?

A partida Gibraltar x França pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília)

Como Gibraltar x França chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas, Gibraltar perdeu para Grécia e Holanda, por 3 a 0 em ambas as partidas.

Já a França acumulou uma vitória de 4 a 0 sobre Holanda e outra de 1 a 0 contra a Irlanda.

Prováveis escalações

Gibraltar: Dayle Coleing; Jack Sergeant, Roy Chipolina, Bernardo Lopes, Jayce Olivero e Ethan Britto; Anthony Hernandez, Nicholas Pozo, Kian Ronan e Lee Casciaro; Jamie Coombes. Técnico: Julio César Ribas.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Wesley Fofana, Dayot Upamecano e Theo Hernández; Aurélien Tchouameni e Youssouf Fofana; Kingsley Coman, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé; Randal Muani.Técnico: Didier Deschamps.

FICHA TÉCNICA

Gibraltar x França

Eurocopa

Local: Estádio Algarve, em Almancil, Portugal

Data/Horário: 16 de junho de 2023, 15h45