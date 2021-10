Flamengo x Atlético-MG: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Maracanã será palco de um Flamengo e Atlético-MG, neste sábado, às 19h, que promete abalar as estruturas do Campeonato Brasileiro, já que é uma daquelas partidas com quê de decisão. O duelo será válido pela 29ª rodada e oporá duas das equipes de maior investimento e das principais postulantes ao título, embora estejam em fases opostas e distantes por 13 pontos na tabela.

Líder, o Galo chega para o jogo "leve", classificado para a final da Copa do Brasil, com três vitórias seguidas na bagagem e sem perder para o Rubro-Negro há três confrontos, além de contar com os retornos de Nathan Silva e Allan.

Já o lado mandante, recém-eliminado do torneio de mata-mata, tem a torcida como trunfo para resgatar o bom futebol e retomar o caminho das vitórias em meio à pressão acentuada sobre Renato Gaúcho. Por outro lado, o clube informou que Diego Ribas e Filipe Luís estão lesionados. Assim, a dupla é desfalque do Fla para o confronto.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG - 29ª RODADA DO BRASILEIRO

Data e horário: 30/10/2021, às 19h (de Brasília)

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Ramon (Renê); Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspenso: Diego Ribas

Pendurado: Bruno Henrique

Desfalques: Arrascaeta e Pedro (se recuperam de lesão), Diego e Filipe Luís (lesionados).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

Suspensos: -

Pendurados: Cuca (técnico), Nathan Silva, Junior Alonso, Nacho Fernández, Eduardo Sasha e Hulk

Desfalques: Mariano (lesionado), Savarino (lesionado)