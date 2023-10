Flamengo e empresário de Bruno Henrique se reúnem para discutir renovação

O Empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo, realizou uma nova reunião no hotel do Flamengo em Belo Horizonte com o objetivo de encerrar o impasse nas negociações. O encontro envolveu Denis e Wellington Paulo, seu sócio, em conversas com Marcos Braz e Bruno Spindel, representantes do clube.

O atacante Bruno Henrique, próximo de completar 33 anos, busca um contrato de três anos, buscando, assim, garantir sua última vinculação profissional. O foco do Flamengo, agora com Tite à frente da equipe, é resolver as renovações de contrato, sendo Bruno Henrique a prioridade. Entretanto, as partes têm enfrentado dificuldades para chegar a um acordo, com a duração do contrato como principal obstáculo.

Embora o salário tenha sido uma questão problemática no início das negociações, esse impasse foi superado, já que o atacante concordou em negociar com base nas cifras inicialmente propostas. Bruno Henrique permanece firme em sua exigência de um contrato de três anos, considerando este como o último de sua carreira e expressando seu desejo de encerrar sua trajetória no clube.

Inicialmente, o Flamengo planejava renovar o contrato de Bruno Henrique por apenas um ano, uma proposta prontamente rejeitada pelo jogador, que desde o início demonstrou interesse em estender o vínculo por mais três anos. O clube tentou intermediar, oferecendo mais duas temporadas como meio-termo, mas o atacante manteve sua demanda de contrato até o final de 2026. A falta de acordo quanto à duração do contrato levou a um impasse nas negociações entre o departamento de futebol do Flamengo e o empresário do jogador.

Bruno Henrique argumenta que, devido à sua idade e ao status que conquistou no Flamengo, merece um contrato mais longo. Financeiramente, a equipe de Bruno Henrique acredita que, se o clube buscar uma reposição no mercado, os custos seriam semelhantes ou até maiores.

Com a concorrência do Palmeiras, que ofereceu um contrato de quatro anos a Bruno Henrique, as conversas diárias entre o Flamengo e Denis Ricardo visam chegar a uma resolução em breve. O Flamengo mantém confiança em um desfecho positivo, fundamentado na relação estabelecida com o jogador desde sua chegada em 2019, acreditando que a continuidade é benéfica para ambas as partes.