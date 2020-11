Ex-NBA é nocauteado em estreia como boxeador e ainda é zoado nas redes por ex-colegas; veja o vídeo

Ex-jogador da NBA e agora boxeador, Nate Robinson mostrou muita confiança nas redes sociais antes da estreia no pugilismo na luta preliminar do evento que marcou o retorno de Mike Tyson aos ringues. No Twitter, Robinson postou que iria 'chocar o mundo', mas foi derrotado pelo YouTuber Jake Paul. Após beijar a lona, teve que aguentar comentários de ex-colegas do basquete.

- Não vejo nenhuma mentira - comentou Stephen Curry na postagem em que Nate disse que chocaria o mundo. Logo após, o astro do Golden State Warriors mandou uma msg de força para o novo boxeador.

- Nate não é apenas mais um. Adorei a confiança, cara. Adorei. Fique bem, Nate... Vamos lá, cara - comentou.

Nate Robinson se tornou boxeador após carreira na NBA (Foto: Reprodução)

Ele também teve que aguentar zoação de outros nomes como Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, que mandou um 'boa noite' na postagem de Nate, e Nick Young, do Denver Nuggets, que foi mais critico e afirmou que o nocaute 'não foi representação da família da NBA'.

Tonight I'm fighting for my brothers in the NBA, athletes across the world, and most importantly my children. #tysonjones #holdat pic.twitter.com/lkAqxRMBmQ — Nate Robinson (@nate_robinson) November 28, 2020

Amigo de Nate, o ex-jogador da NBA Dikembe Mutombo compartilhou o vídeo do nocaute do boxeador e lamentou com um emoticon com a mão no rosto.