Em jogo no Mangueirão, Gama elimina Santos e vai encarar o Remo na Copa Verde

Em jogo disputado no estádio Mangueirão, no final da tarde deste domingo (24), válido pela primeira fase da Copa Verde, o Gama-DF venceu o Santos-AP por 2 a 0 e se garantiu na segunda fase da competição. Os gols foram de David Souza e Kasado.

O Gama, portanto, será o adversário do Clube do Remo nas itavas de final da Copa Verde, em jogo marcado para a próxima quarta-feira (27), também no estádio Mangueirão.

O compromisso, dessa forma, será antes da grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, em que o Remo disputa contra o Vila Nova-GO. Na primeira partida, porém, o time paraense foi goleado por 5 a 1 e lutará por uma vitória por quatro gols de diferença para igualar o marcador.

Copa Verde

O detalhe é que o Remo lutará por um título inédito na história do clube, que é o da Copa Verde. Até então, o Leão só conseguiu obter um vice-campeonato na temporada 2015. Como ascendeu à Série B, tendendo a manter uma base, os azulinos despontam com certo favoritismo para a partida, visando até o título da Copa Verde.