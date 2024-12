Gato no futebol alemão! Destaque do Dortmund é suspeito de mentir idade

O atacante Youssoufa Moukoko, que despontou como uma das maiores promessas do Borussia Dortmund, está no centro de uma polêmica. Aos 16 anos, Moukoko quebrou recordes e se destacou no futebol alemão. Contudo, declarações de seu pai, Joseph Moukoko, lançaram dúvidas sobre sua idade e identidade.

Em um documentário do canal alemão ProSieben, intitulado "Engano, Fraude, Ilusão - O Negócio de Milhões com Talentos do Futebol", Joseph afirmou que Youssoufa não é seu filho biológico nem de sua esposa, Marie. Segundo ele, o jovem nasceu em 19 de julho de 2000, e não em 20 de novembro de 2004, como indicam os documentos oficiais. Ou seja: ele tem 24 anos e não 20.

— Youssoufa Moukoko não é meu filho biológico nem da minha esposa. Tampouco nasceu em 20 de novembro de 2004, em Yaoundé, Camarões. Deixamos ele quatro anos mais novo para facilitar sua carreira — revelou Joseph ao documentário.

De acordo com Joseph, ele teria obtido um certificado de nascimento falso em Yaoundé para reduzir a idade de Youssoufa. O documento foi utilizado para garantir um passaporte e levá-lo à Alemanha como seu filho.

— Nós o fizemos quatro anos mais novo. Agora, ele nasceu em 20 de novembro de 2004 — afirmou Joseph, em declarações também reproduzidas pelo jornal alemão BILD.

As alegações levantam questões jurídicas e éticas que podem reverberar no histórico do jogador. Caso as declarações sejam confirmadas, Moukoko teria participado de competições juvenis de forma irregular, o que impactaria sua trajetória e os títulos conquistados, como o Campeonato Alemão sub-17 pelo Borussia Dortmund e a Eurocopa sub-21 pela Alemanha.