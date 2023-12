Com força máxima, Fluminense-RJ encara o Al Ahly-EGI na semifinal do Mundial de Clubes

O Fluminense terá, nesta segunda-feira (17), um dos jogos mais importantes da história do clube. Disputando pela primeira vez o Mundial de Clubes, o Tricolor Carioca encara o Al Ahly, do Egito, na semifinal do torneio. O duelo será disputado no estádio King Abdullah, em Jidá, a partir das 15h (horário de Brasília).

A tendência é que Fernando Diniz repita o time que começou jogando na final da Conmebol Libertadores, contra o Boca Juniors, no Maracanã. A principal dúvida era a escalação de Samuel Xavier. O lateral-direito sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o São Paulo, em 22 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiu chorando de campo. Samuel não chegou a atuar mais pelo Flu no Brasileirão, mas deve começar diante dos egípcios.

Já o Al Ahly vem motivado para a semifinal. Nas quartas, os egípcios eliminaram o favorito Al-Ittihad, que conta com estrelas internacionais como Benzema, Kanté e Fabinho. O maior campeão africano, no entanto, nunca chegou a uma final do torneio.

Quem vencer da partida entre Fluminense e Al Ahly o ganhador de Manchester City (Inglaterra) e Urawa Reds (Japão). Em caso de empate, a decisão será na prorrogação e seguirá para os pênaltis se permanecer a igualdade. Final e disputa de terceiro lugar serão na sexta-feira (22).