Com dívida com hospital, justiça determina apreensão de documentos do ex-jogador Marcelinho Carioca

O ex-jogador Marcelinho Carioca possui uma dívida com o Hospital Sírio Libanês, por isso, o hospital exigiu na justiça, que alguns documentos de Marcelinho fossem apreendidos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que passaporte e carteira de habilitação do ex-atleta fossem confiscadas.

A dívida de Marcelinho com o hospital foi por conta de um tratamento de câncer da mãe do ex-jogador, que teria que pagar ao hospital, em 2007, o valo de R$1.465 mil. O hospital alega que não recebeu e cobra o pagamento na justiça. Atualmente a dívida chega a R$143 mil, com jutos e correção.

A decisão foi do juiz Vítor Gambassi Pereira, que alega que Marcelinho, desfruta de um ótimo padrão de vida e permanece trabalhando comentando jogos, Gambassi diz ainda há indícios de que Marcelinho esteja ocultando seu patrimônio. Além da apreensão dos documentos de Marcelinho, o juiz determinou a penhora de 30% das rendas do ex-jogador, sejam elas de forma direta ou indireta.