CBF ajusta calendário e Everton Ribeiro e Gabigol não vão desfalcar o Flamengo na Data Fifa

A expectativa se confirmou: Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa foram convocados por Tite, para os três jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas no início de setembro. Os atletas, no entanto, não vão desfalcar o Flamengo durante a Data Fifa. Isso porque a CBF agiu rápido e anunciou mudanças no calendário do futebol brasileiro.

A princípio, a dupla rubro-negra perderia uma partida do Campeonato Brasileiro e o jogo de volta contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro. Havia também a chance de ficarem de fora de um possível duelo de semifinal na Copa do Brasil.

A Seleção Brasileira se apresenta em São Paulo no dia 30 de agosto e entra em campo nos dias 2, 5 e 9 de setembro. A CBF definiu que, neste período, apenas a rodada 19 do Brasileiro será disputada e os clubes com jogadores convocados terão suas partidas adiadas. É o caso do jogo entre Flamengo e Atlético-GO, que estava marcado para o dia 5, e será remarcado posteriormente.

A entidade também definiu que os jogos das quartas e semifinais da Copa do Brasil foram adiados. Antes marcados para a semana de 1º de setembro, os duelos de volta das quartas de final devem ser disputados em 15 de setembro. A ida das semifinais, que seria em 8 de setembro, passa para 20 de outubro. Com isso, a CBF teve que mudar as datas da decisão do torneio: 8 e 12 de dezembro.

CONVOCADOS DESCARTAM 'DIVISÃO' ENTRE FLA E SELEÇÃO

Recentemente, tanto Everton Ribeiro quanto Gabigol falaram a respeito da Seleção Brasileira, o sonho de disputar a Copa do Mundo e o dia a dia no Ninho. Relembre o que o camisa 7 falou em entrevista exclusiva ao LANCE!.

- Eu levo essa situação com tranquilidade (conciliar expectativa pelo Mundial e trabalho do dia a dia no Ninho do Urubu), pois eu sei que o mais importante é eu estar focado aqui no Flamengo. O meu pensamento é totalmente aqui, para poder fazer o meu melhor e ser convocado. Tudo passa pelo que eu fizer no dia a dia. Eu procuro estar sempre me cuidando e fazendo o meu melhor nos treinamentos, principalmente nos jogos, para ajudar o Flamengo - afirmou.

Gabigol adotou discurso parecido em entrevista na última quarta-feira.

- Dividido, não. Quando estou no Flamengo, eu vou dar minha vida como sempre. E quando estiver lá, também darei minha vida. É sempre uma honra ser convocado. Vamos esperar a convocação, ver se pinta meu nome lá. Meu sonho é sempre ir para a Seleção e disputar a Copa do Mundo - comentou Gabigol, após os dois gols e a assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Olímpia.

O CALENDÁRIO DE SETEMBRO

Confira, abaixo, o calendário de partidas e a programação de Flamengo e Seleção Brasileira para o final do mês de agosto e o início de setembro.

25 de agosto, quarta-feira - Ida das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Flamengo, em Porto Alegre

29 de agosto, domingo - 19ª rodada do Brasileirão

Santos x Flamengo, em Santos

30 de setembro, segunda*

Início da apresentação da Seleção Brasileira em São Paulo

2 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-Americanas

Chile x Brasil, em Santiago

5 de setembro, domingo - Eliminatórias Sul-Americanas

Brasil x Argentina, em São Paulo

9 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-Americanas

Brasil x Peru, em Recife

11 de setembro, sábado - 21ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Flamengo, em São Paulo