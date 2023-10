Canaã e Parauapebas decidem última vaga na elite do Parazão 2024

A segunda partida entre Canaã e Parauapebas, que será realizada às 16h deste sábado (28), definirá o segundo finalista da Série B1 do Campeonato Paraense de Futebol - a Segundinha -, o que também significa o acesso ao Parazão 2024. A partida será no Estádio Benezão, em Canaã dos Carajás.

No jogo de ida, em Parauapebas, a partida terminou 0 a 0. O duelo foi disputado no último sábado (21), no Estádio Rosenão. Com o empate sem gols, qualquer igualdade neste duelo de volta, significa que a vaga será decidida no pênaltis. Por outro lado, quem vencer no tempo normal garante a classificação.

No aguardo

O vencedor vai encarar o Santa Rosa na grande decisão da competição, que na outra semifinal eliminou o Santos-PA. No dia 22 de outubro, a equipe Alvinegra venceu por 1 a 0, no Ninho do Japiim, devolvendo a vitória por 1 a 0 que o Santinha teve no duelo de ida. Nos pênaltis, o Macaco-Prego venceu por 3 a 1.

Canaã

Fundado em 2020, o Canaã inicialmente era conhecido Sport Real. Porém, neste ano mudou de nome, escudo e localização. Esta é a quarta vez que a equipe disputa a Série B1 do Parazão, sendo que a melhor campanha foi o quarto lugar no ano de estreia.

Parauapebas

Já o Parauapebas tem 34 anos de fundação e é uma das equipes mais tradicionais desta Segundinha. O PFC já esteve na elite do Parazão em sete oportunidades, sendo que chegou a terminar em terceiro no estadual de 2015. A última vez que o Gigante de Aço esteve na primeira divisão foi em 2018.