Brasil está classificado para a Copa do Mundo 2026? Confira a vantagem da Seleção Brasileira

Um dos mais bem posicionados nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil está, praticamente, confirmado no Mundial, que ocorrerá no Canadá, México e Estados Unidos, entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Faltando cinco rodadas para o fim do torneio de classificação, a Seleção Brasileira arranca na disputa com 98,78% de probabilidade de garantia na Copa do Mundo do próximo ano, segundo levantamento do ge, da Globo. A vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, na última quinta-feira (20), impulsionou a Seleção em duas posições na tabela e abriu vantagem confortável de oito pontos para a Bolívia, a primeira equipe fora da zona de classificação direta ao Mundial. Dos 10 times da América Latina que disputam, apenas seis serão classificados.

VEJA MAIS

Tabela

A Argentina, que ganhou a Copa de 2022, lidera a disputa entre os times da América do Sul e apresenta o maior percentual de chances de ir à Copa, com 100%. Embora ainda não tenha garantido matematicamente a vaga, o cenário para os atuais campeões do mundo é extremamente favorável. Com uma vantagem de 15 pontos sobre a Bolívia, faltando 15 pontos em disputa, a seleção de Messi e companhia está virtualmente classificada. Segundo o ge, um empate com o Brasil na próxima terça-feira (25) classifica os argentinos matematicamente.

Na segunda posição, o Equador surge com 99,63% de chances de se classificar, com 22 pontos e 11 de vantagem. A equipe contou mais uma vez com uma excelente atuação de Enner Valencia para vencer a Venezuela por 2 a 1 em Quito, assumindo a vice-liderança da competição.

Em terceiro lugar está o Brasil, com 21 pontos e 10 de vantagem, até então. Com 20 pontos e 10 de vantagem, estão o Uruguai e Paraguai, na quarta e quinta posição da tabela, respectivamente. Na sexta colocação, no limite da classificação, está a Colômbia, com 19 pontos e 9 de vantagem.

Bolívia, Venezuela, Peru e Chile ocupam as quatro últimas colocações, com 13, 12, 10 e 9 pontos respectivamente.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Março

Rodada 14 - 25/03/25: Argentina x Brasil

Junho

Rodada 15 - 04/06/25: Equador x Brasil

Rodada 16 - 09/06/25: Brasil x Paraguai

Setembro

Rodada 17 - 09/09/25: Brasil x Chile

Rodada 18 - 14/09/25: Bolívia x Brasil