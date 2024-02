Banfield x Instituto: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Argentino

Banfield x Instituto disputam hoje, segunda-feira (05/02), a 3° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 22h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Como Banfield x Instituto chegam para o jogo?

Banfield passou por uma derrota de 2 a 0 para Huracán e um empate sem gols com Rosario durante as primeiras rodadas do Campeonato Argentino. Já Instituto soma um empate sem gols com Deportivo Riestra e uma vitória de 3 a 0 sobre Tucumán.

Banfield x Instituto: prováveis escalações

Banfield: Marcelo Barovero; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Recalde, Emanuel Insúa; Juan Pablo Álvarez, Yvo Calleros, Ezequiel Cañete, Ignacio Rodríguez; Milton Giménez, Bruno Sepúlveda. Técnico: Julio César Falcioni.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Gastón Lodico; Nicolás Barrientos, Damián Puebla, Gregorio Rodríguez; Silvio Romero. Técnico: Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA

Banfield x Instituto

Campeonato Argentino

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2024, 22h