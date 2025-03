Banfield x Huracán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Argentino

Banfield x Huracán disputam hoje, sexta-feira (28/03), pela 11° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Banfield x Huracán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Huracán é o vice-líder do Grupo A do Campeonato Argentino com 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Banfield ocupa a 12° posição do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

Banfield x Huracán: prováveis escalações

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathías De Ritis; Gonzalo Ríos, Lautaro Ríos, Martín Río; Gerónimo Rivera, Bruno Sepúlveda, Agustín Alanís. Técnico: Ariel Broggi.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Matko Miljevic, Gabriel Alanís; Eric Ramírez. Técnico: Frank Darío Kudelka.

FICHA TÉCNICA

Banfield x Huracán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/Horário: 28 de março de 2025, 19h15