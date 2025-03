Astrólogo diz que Cavani foi vítima de bruxaria: 'Estou limpando ele'

O astrólogo argentino Giorgio Armas voltou a chamar atenção ao afirmar que Edinson Cavani, atacante do Boca Juniors, foi alvo de bruxaria. O uruguaio atravessa uma fase difícil na Argentina, enfrentando uma escassez de gols que tem preocupado torcedores e analistas.

Na última segunda-feira (10), Armas compartilhou em suas redes sociais a imagem de uma vela acesa e declarou estar realizando um trabalho espiritual para "limpar" Cavani e ajudá-lo a reencontrar o caminho das redes.

“Resultado da vela de Cavani. Estamos limpando. Mas confirmo o trabalho que fizeram nele, mexem com ele e mexem comigo”, escreveu o astrólogo em sua conta no X.

O tema já havia sido mencionado por Armas dias antes. Após a vitória do Boca Juniors sobre o Rosario Central, no dia 28, ele revelou ao jornal Olé que o atacante estava sob um “feitiço”, o que, segundo ele, poderia justificar o rendimento abaixo do esperado.

Os números da temporada refletem essa fase difícil: em seis partidas disputadas, Cavani marcou apenas um gol. O momento mais frustrante veio na Libertadores, quando desperdiçou uma grande oportunidade nos minutos finais da partida contra o Alianza Lima, que resultou na eliminação do Boca Juniors em plena Bombonera.

A situação contrasta com o desempenho de 2024, quando o uruguaio brilhou como artilheiro do time, somando 20 gols em 39 jogos. Agora, entre críticas e especulações místicas, resta saber se Cavani conseguirá reverter a maré negativa e retomar sua veia goleadora.