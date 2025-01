Águia de Marabá recebe o Independência-AC na primeira fase da Copa Verde

A Copa Verde começa nesta quarta-feira (22) e o Pará será representado pelo Águia de Marabá, que recebe o Independência-AC, a partir das 20 horas, no estádio Zinho Oliveira. A classificação será definida em jogo único. Caso o duelo fique no empate, o classificado será conhecido nos pênaltis e na próxima fase enfrentará o Manaus.

Em 2024, o Águia caiu na primeira fase para o Rio Branco-AC. Este ano, no entanto, a equipe comandada pelo técnico Sílvio Criciúma espera avançar no torneio, sobretudo depois da empolgante vitória na estreia do Parazão, contra o Cametá, fora de casa. Após a partida, o treinador voltou os olhares para a preparação da onzena que precisa vencer diante da torcida.

Nesta terça, Criciúma falou sobre a missão à frente e não descartou algumas mudanças na equipe titular. "É provável. Está muito recente, mas estamos observando situações de atletas. A definição da equipe será só na preleção. Além do mais, eu tenho confiança no grupo. As alterações deram certo, mas rapidamente precisamos trocar a chave, pois é um jogo só", destaca.

Caso as expectativas se confirmem, o Águia deve manter a base do estadual, contando um um time bem conhecido da torcida, com destaque para o goleiro Axel Lopes e o meia Jefinho, autor do gol contra o Cametá.

Do outro lado, o Independência faz sua estreia na Copa Verde. Para tanto, o técnico Álvaro Miguéis relacionou 20 atletas que desembarcaram no interior paraense esta semana. Este será o primeiro jogo oficial do time na temporada, haja vista que o estadual começa apenas no dia 25 deste mês. Portanto, será um teste de fogo para a equipe do Acre, que sonha em avançar à segunda fase da competição.

Ficha Técnica

Data: 22/01/2025

Hora: 20h

Local: Zinho Oliveira

Arbitro: Samuel dos Santos Santos-AP

Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva-AP e Charly Feitosa Furtado-AP

Quarto Arbitro: Gleika Oliveira Pinheiro-PA

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Carlão, Esdras; Alan Pires, Jefinho, Janderson; Reidner, Germano e Lucas.

Técnico: Silvio Criciúma

Independência: Tião; Weverton, Fabrício, Alisson, Lucca Schmidt; Leandro, Joel, Nicollas, Anderson Brito; Carioca e Acará.

Técnico: Álvaro Miguéis