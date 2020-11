Funcionária deixa o Flamengo após 32 anos e recebe homenagens do time

A Tia Zezé, cozinheira do Flamengo nos últimos 32 anos, se despediu do clube neste sábado. A despedida da querida funcionária rendeu homenagens por parte dos jogadores no CT do Ninho do Urubu, com o meia Gerson entregando um Manto personalizado. Confira nas imagens divulgadas pelo clube abaixo.

