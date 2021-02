Fred perde em última instância e terá de pagar multa de R$ 10 milhões ao Atlético-MG com juros e correções

O imbróglio jurídico entre Atlético-MG e Fred, atualmente no Fluminense, teve um fim nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. A disputa por conta da disputa sobre os R$ 10 milhões de uma multa rescisória pelo jogador ter quebrado uma cláusula do contrato ao acertar com o Cruzeiro, no fim de 2017, teve o time alvinegro como vencedor. A última instância do caso, o Centro Brasileira de Mediação e Arbitragem (CBMA), deu razão à petição alvinegra e Fred terá de arcar com o valor, custos processuais, acrescidos de juros. A equipe mineira conseguiu, no início de novembro, uma decisão favorável na Justiça do Trabalho, que decidiu extinguir a ação movida pelo jogador. Mas, Fred e seus advogados entraram com um pedido de revisão (embargos declaratórios), que não foi aceito.

Fred e Atlético-MG estavam em disputa pelos R$ 10 milhões desde de janeiro de 2018, quando o alvinegro entrou com uma ação na na CNRD(Câmara Nacional de Resolução de Disputas), ligada à CBF para cobrar o jogador, que assinou com o rival Cruzeiro, quebrando uma cláusula do seu contrato, que previa a não ida dele para a Raposa se deixasse o Galo.

A CNRD condenou Fred a pagar o Galo, mas o jogador foi atrás da Justiça Comum para invalidar a decisão arbitral. Recentemente, o atacante do Flu teve uma dura derrota, pois o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais extinguiu o processo contra o Atlético-MG e ainda obrigou o jogador a pagar R$ 600 mil de honorários aos advogados do Galo. Fred recorreu da decisão da CNRD e foi em busca de outra câmara arbitral , o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), que vai definiu a favor do Galo. A decisão é final e, a não ser que a defesa do atleta consiga alguma “brecha” no processo para tentar recorrer na Justiça Comum, o atacante terá de ressarcir o Atlético. O ex-vice presidente do Galo, Lásaro Cândido, celebrou a vítória do jurídico atleticano em sua conta no Twitter. -Vitória espetacular do ATLÉTICO na ação no caso Fred: CBMA mantém condenação da multa de 10 milhões, acrescidos de correção monetária, juros e honorários. Decisão arbitral final. Parabéns jurídico que tive a honra de liderar por 12 anos-postou.

Ainda não há datas e prazos sobre como será feito o pagamento da multa milionária por parte do jogador e se haverá alguma participação do Cruzeiro, pois era o o clube que Fred defendia quando a ação foi aberta.