Fluminense tem duas novas baixas devido à contaminação por covid-19

O técnico Odair Hellmann tem nova dor de cabeça na preparação do Fluminense para o confronto com o Athletico-PR. No fim da tarde desta quinta-feira, foi confirmado que o atacante Lucca, da equipe profissional, e o goleiro Pedro Rangel, que foi relacionado pela primeira vez no time principal, estão com covid-19.

Lucca não enfrentará o Furacão no duelo marcado para este sábado, às 19h. O atacante chegou a ser titular da equipe contra o RB Bragantino, no empate em 0 a 0 no Maracanã.

O goleiro, que é destaque das categorias de base, foi chamado pela primeira vez para a lista de relacionados da equipe profissional no duelo com o Massa Bruta.

INFORMAÇÃO: O atacante Lucca e o goleiro Pedro Rangel testaram positivo para a Covid-19 e já cumprem quarentena. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 3, 2020

Conforme está estabelecido no protocolo, os dois já estão em quarentena, afastados do restante do grupo. O Tricolor das Laranjeiras lida com um novo surto do vírus nas últimas semanas.

Três jogadores que se recuperaram de Covid-19 já estão à disposição de Odair Hellmann: o lateral Egídio, o meio-campista Hudson e o zagueiro Nino. O Fluminense tem atualmente outros quatro jogadores em recuperação: Muriel, Danilo Barcelos, Yuri e Digão.