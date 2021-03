Fluminense desperdiça chances no primeiro tempo, Portuguesa se impõe na etapa final e vence no Maracanã

Mesmo com o reforço de Ganso, o jovem time do Fluminense não conseguiu evitar a segunda derrota do clube no Carioca ao perder por 3 a 0 para a Portuguesa-RJ, na tarde deste domingo, pela segunda rodada da competição, no Maracanã. Romarinho, Emerson Carioca e Chay fizeram os gols da vitória do time visitante. Com o resultado, o Tricolor segue sem pontuar na competição, enquanto a Portuguesa já soma seis pontos.

Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo no próximo domingo, contra o Flamengo, às 18h. Já a Portuguesa enfrenta o Volta Redonda, também no domingo, às 15h30.

SOB PRESSÃO

O começo de jogo da Portuguesa foi avassalador. A equipe adiantou as linhas e fez uma marcação ainda no campo de ataque. Com isso, o Fluminense não conseguiu construir jogadas e viu a Portuguesa criar as principais chances.

A proposta da equipe da Ilha do Governador surtiu efeito. Três minutos depois da parada técnica, aos 23 minutos, Hugo Cabral construiu boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro, a bola passou por Chay, mas Romarinho apareceu e conseguiu a finalização para abrir o placar, no Maracanã.

FLUMINENSE ACORDA

Dois minutos depois do gol da Portuguesa, o Fluminense, finalmente, acordou para o jogo. Daniel Lima levantou boa bola na área para a finalização de Gabriel Teixeira. A bola bateu em Dilsinho e sobrou para Ganso, que finalizou da pequena área, mas Neguetti fez ótima defesa.

E não parou por aí. Aos 43 minutos, John Kennedy fez fila pela defesa e tocou por cima do goleiro Neguetti, mas Luis Gustavo apareceu e evitou o gol. Aos 46, Ganso recebeu na área, deu um balão no defensor e bateu forte de perna direita, mas Neguetti saltou e fez mais uma grande defesa.

INACREDITÁVEL

Os times poderiam ter ido para os vestiários com o placar empatado. Ainda no primeiro tempo, Caio Vinícius encontrou Paulo Henrique Ganso, que cruzou para Samuel, mas mesmo sem goleiro e dentro da pequena área, o camisa 9 furou o chute. Essa foi a melhor chance de todo o jogo.

PORTUGUESA VOLTA LIGADA DO INTERVALO

Após o domínio Tricolor dos 23 minutos até o fim do primeiro tempo, a Portuguesa voltou ligada do intervalo e logo conseguiu o gol. Watson cruzou de longe para Emerson Carioca, que entre os zagueiros do Fluminense, escorou para tirar do goleiro Pedro Rangel.

GOL E DESESTABILIZAÇÃO

Seis minutos após o segundo gol, Rafael Ribeiro errou o passe, Diego Guerra recuperou a posse e puxou contra-ataque. A bola chegou até Romarinho, o meio-campista dominou e tocou para Chay bater forte para ampliar a vantagem da Portuguesa.

A equipe lusitana quase fez o quarto gol em ótima jogada que acabou no chute perigoso de Everton Heleno. No entanto, o placar terminou mesmo 3 a 0.

FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE 0 X 3 PORTUGUESA

Data/Hora: 07/03/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Caio Vinícius (FLU), Diego Guerra (POR)Cartões vermelhos: -Gols: Romarinho (23'/1ºT) (0-1), Emerson Carioca (07'/2ºT), Chay (13'/2ºT)

FLUMINENSE: Pedro Rangel, Daniel Lima, Rafael Ribeiro (Metinho 21'/2ºT), Higor e Raí; André, Caio Vinícius, Gabriel Teixeira (Matheus Martins 12'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Samuel (Nascimento 21'/2ºT) e John Kennedy (Alexandre Jesus 12'/2ºT). Técnico: Aliton Ferraz.

PORTUGUESA: Neguetti; Watson, Dilsinho, Guerra e Wellington Cezar; Luis Gustavo; Everton Heleno e Romarinho (Rafael Pernão 34'/2ºT); Chay (Danilo 36'/2ºT), Emerson Carioca e Hugo Cabral (Douglas Eskilo 34'/2ºT).Técnico: Felipe Surian.