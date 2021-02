Flamengo x Corinthians: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O horário nobre para o futebol no domingo reservará dois jogos decisivos na briga pelo título. Às 16h deste dia 14, no Maracanã, o Flamengo recebe o Corinthians em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que simultaneamente contará com o também aguardado Vasco x Internacional.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro Caso o Flamengo vença e o Inter empate ou perca em seu jogo, a ser realizado também no Rio (São Januário), o time de Rogério Ceni assumirá a liderança pela primeira vez na atual edição. E, para isso, contará com o retorno de Rodrigo Caio, recuperado de lesão. Diego Ribas é outro que está de volta e que tende a ser trunfo para o Rubro-Negro nesta linha de chegada em prol do octa.

De olho na Libertadores, o Corinthians entra em campo com muitas incógnitas, uma delas provocada pela suspensão de Gabriel, titular absoluto do time. Em seu lugar, a tendência é que Xavier seja o escolhido, mas Camacho e Roni correm por fora. Já no ataque, Jô pode voltar para a equipe no lugar de Léo Natel. O principal mistério fica por conta da expectativa para os retornos de Cazares e Jemerson, recuperados de lesão, mas eles devem ficar no banco.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Corinthians:Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 14 de fevereiro de 2021, às 16hÁrbitro: Rafael Traci (Fifa-SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Alex dos Santos (SC)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Onde ver: Globo, Premiere, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego (Gustavo Henrique), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Thiago Maia e Diego AlvesSuspenso: João GomesPendurados: Gustavo Henrique, Rogério Ceni, João Lucas e Gabigol.

CORINTHIANS (Técnico: Vagner Mancini)Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier (Camacho ou Roni) e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos e Otero; Léo Natel (Jô).

Lesionados: -Suspensos: Gabriel e Mateus VitalPendurados: Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Fagner, Camacho, Walter e Cássio

PALPITES: Na redação do LANCE!, 40% acreditam em vitória do Flamengo; 40%, em empate, enquanto o restante, 20%, em triunfo do Corinthians.