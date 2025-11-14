Flamengo terá 12 desfalques contra o Sport na próxima rodada do Brasileirão Mesmo com tantos desfalques, Filipe Luis ainda terá uma equipe forte no Recife. Estadão Conteúdo 14.11.25 14h32 Filipe Luis, técnico do Flamengo (Foto: Instagram do Maracanã/ @rsantosarantes) O Flamengo terá de se reinventar na Arena Pernambuco se quiser continuar juntinho ao Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O clube carioca visita o lanterna Sport, neste sábado, às 18h30, em jogo atrasado, com 12 desfalques. A ausência da vez é o uruguaio Nico De La Cruz. Depois de pedir dispensa da seleção nacional, o meio-campista foi vetado para a ida ao Recife diante do Sport por causa de desgaste muscular. Os demais jogadores que estão em tratamento médico também ficaram no Rio: Pedro, Léo Ortiz, Allan e Jorginho. O Flamengo trabalha com cautela com seus lesionados/desgastados para tê-los inteiros na decisão da Copa Libertadores, dia 29, diante do Palmeiras, em Lima, no Peru. Pedro até já vem treinando fisicamente para chegar à final em condições de atuar, mesmo com uma tala no antebraço fraturado. O problema é que sete outros jogadores também estão fora diante do Sport, todos defendendo suas seleções na Data Fifa. Danilo e Alex Sandro estão com o Brasil, Viña, Arrascaeta e Varela estão com o Uruguai, Carrascal servindo a Colômbia e Plata, o Equador. Mesmo com tantos desfalques, Filipe Luis ainda terá uma equipe forte no Recife. A provável escalação traz Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Saúl, Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo desfalques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00