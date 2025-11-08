Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo renova contrato de Arrascaeta, maior artilheiro estrangeiro do clube, até 2028

Estadão Conteúdo

O Flamengo anunciou neste sábado a renovação de contrato com o meia Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2028. O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história", afirmou o uruguaio de 31 anos, que chegou ao clube em 2019. "Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", completou. Desde a sua chegada ao Flamengo, Arrascaeta disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências. Os números o colocam como estrangeiro com maior número de gols na história do clube. "Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos." O camisa 10 conquistou 15 títulos no Flamengo, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros. "É uma felicidade muito grande. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito", afirmou o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Arrascaeta
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição

07.11.25 17h39

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026

Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano

08.11.25 8h30

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

08.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda