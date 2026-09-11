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Flamengo provoca Abel Ferreira após vitória fora de casa na Libertadores: 'Desfrutem'

Estadão Conteúdo

A rivalidade envolvendo Flamengo e Palmeiras ganhou mais capítulo na noite desta quinta-feira, quando o time carioca entrou em campo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores e encaminhou a classificação à próxima fase com a vitória de 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, fora de casa. Após o jogo e o bom resultado veio a "provocação" ao treinador palmeirense Abel Ferreira.

A alfinetada foi usada na rede social "X" do clube rubro-negro com a palavra "Desfrutem". No final de semana, após o empate sem gols com o Botafogo (resultado que fez o time paulista perder a liderança do Brasileiro justamente para o Flamengo), Abel utilizou uma narrativa que gerou polêmica até mesmo em parte da torcida palmeirense.

"Ao nosso torcedor, o que lhes digo é: estejam juntos, aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto, o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro, cinco anos", discursou o comandante após o confronto realizado no Rio.

Os dois clubes são os principais favoritos não só ao título brasileiro, como também à conquista da Libertadores. No Nacional, o Palmeiras permitiu a reação dos cariocas, perdeu o posto de primeiro colocado e agora está um ponto atrás do rubro-negro (54 a 53).

Já no principal torneio sul-americano, as duas equipes venceram seus compromissos de ida nesta fase de quartas de final. Depois de derrotar a LDU por 1 a 0 em São Paulo, o Palmeiras desafia a LDU em seus domínios e avança no torneio com simples empate. O jogo está marcado para o dia 16 (quarta-feira). Em uma situação mais confortável, o Flamengo entra em campo no dia seguinte e recebe o Independiente dell Valle no Maracanã. O time do técnico Leonardo Jardim se classifica até mesmo com derrota por um gol de diferença.

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