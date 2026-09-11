Flamengo provoca Abel Ferreira após vitória fora de casa na Libertadores: 'Desfrutem' Estadão Conteúdo 11.09.26 10h58 A rivalidade envolvendo Flamengo e Palmeiras ganhou mais capítulo na noite desta quinta-feira, quando o time carioca entrou em campo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores e encaminhou a classificação à próxima fase com a vitória de 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, fora de casa. Após o jogo e o bom resultado veio a "provocação" ao treinador palmeirense Abel Ferreira. A alfinetada foi usada na rede social "X" do clube rubro-negro com a palavra "Desfrutem". No final de semana, após o empate sem gols com o Botafogo (resultado que fez o time paulista perder a liderança do Brasileiro justamente para o Flamengo), Abel utilizou uma narrativa que gerou polêmica até mesmo em parte da torcida palmeirense. "Ao nosso torcedor, o que lhes digo é: estejam juntos, aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto, o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro, cinco anos", discursou o comandante após o confronto realizado no Rio. Os dois clubes são os principais favoritos não só ao título brasileiro, como também à conquista da Libertadores. No Nacional, o Palmeiras permitiu a reação dos cariocas, perdeu o posto de primeiro colocado e agora está um ponto atrás do rubro-negro (54 a 53). Já no principal torneio sul-americano, as duas equipes venceram seus compromissos de ida nesta fase de quartas de final. Depois de derrotar a LDU por 1 a 0 em São Paulo, o Palmeiras desafia a LDU em seus domínios e avança no torneio com simples empate. O jogo está marcado para o dia 16 (quarta-feira). Em uma situação mais confortável, o Flamengo entra em campo no dia seguinte e recebe o Independiente dell Valle no Maracanã. O time do técnico Leonardo Jardim se classifica até mesmo com derrota por um gol de diferença. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Abel Ferreira Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES paysandu Saudade? Perfil da Libertadores entra na trend do 'adm do Paysandu' Perfil oficial da competição brincou com o Papão após Inter de Milão, Olympique de Marseille e Chelsea também interagirem com o clube 13.09.26 11h14 memória Coronel Nunes: relembre polêmica na escolha da Copa de 2026 Presidente da CBF votou no Marrocos, contrariando acordo da Conmebol para apoiar EUA, México e Canadá 13.09.26 9h52 Corrida do Círio Conheça histórias que marcaram a Corrida do Círio A pouco mais de um mês da 41ª edição, personagens que ajudaram a construir a maior corrida de rua do Norte do Brasil. 13.09.26 8h00 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Mazola Jr é anunciado como novo técnico do Paysandu para o restante da Série C 2026 O velho conhecido terá quatro partidas para levar o Papão de volta à Série B 14.09.26 11h34 Futebol Uberlândia segura empate e conquista título da Série D Furacão Verde fica no 1 a 1 com o ASA, no Parque do Sabiá, e levanta a taça após vencer o jogo de ida por 2 a 0 14.09.26 10h43 Futebol Paysandu demite Júnior Rocha após segunda derrota no quadrangular Treinador deixa o clube após 42 jogos e três títulos conquistados na temporada; Papão busca novo comandante para a reta final da Série C 13.09.26 19h11 futebol Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é anunciado como novo treinador da seleção equatoriana O ex-meio-campista chega para ocupar a vaga do compatriota Sebastián Beccacece 14.09.26 8h53