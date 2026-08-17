Flamengo e Palmeiras concentram chances de título do Brasileirão; veja probabilidade

Com os resultados da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo reduziu a diferença para o líder Palmeiras. Agora, o clube paulista soma 48 pontos, com apenas três de vantagem no topo da tabela, enquanto a equipe carioca ostenta 45 e um jogo a menos.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, Palmeiras e Flamengo têm praticamente as mesmas chances de conquistar o título do Brasileirão. Os cálculos indicam 43,7% para os paulistas e 43% para os cariocas.

O time verde e branco atravessa um momento de baixa na competição, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Esta sequência fez a vantagem de sete pontos na liderança diminuir, e o clube não controla mais a manutenção da primeira colocação.

Situação de Palmeiras e Flamengo no Campeonato

Por outro lado, o clube rubro-negro retornou bem após a parada para a Copa do Mundo e permanece invicto no Brasileirão. A equipe soma três vitórias e dois empates em cinco partidas, e ainda possui um duelo a menos, contra o Mirassol, adiado da 4ª rodada. Assim, o Flamengo depende apenas de si para assumir a ponta da tabela.

Neste meio de semana, os times direcionam o foco para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, enquanto o Flamengo recebe o Cruzeiro no Rio de Janeiro. Ambos os confrontos terminaram empatados em 1 a 1 na ida.

Próximos Confrontos no Brasileirão

No próximo final de semana, a corrida pelo título do Brasileirão retoma a prioridade com a 24ª rodada. Os cariocas jogarão contra o Cruzeiro no sábado, dia 22, em Minas Gerais. Os paulistas, por sua vez, recebem o Vasco no domingo, no Nubank Parque.