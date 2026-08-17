Flamengo e Palmeiras concentram chances de título do Brasileirão; veja probabilidade Com vantagem de três pontos, Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 17.08.26 12h32 Com os resultados da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo reduziu a diferença para o líder Palmeiras. Agora, o clube paulista soma 48 pontos, com apenas três de vantagem no topo da tabela, enquanto a equipe carioca ostenta 45 e um jogo a menos. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, Palmeiras e Flamengo têm praticamente as mesmas chances de conquistar o título do Brasileirão. Os cálculos indicam 43,7% para os paulistas e 43% para os cariocas. O time verde e branco atravessa um momento de baixa na competição, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Esta sequência fez a vantagem de sete pontos na liderança diminuir, e o clube não controla mais a manutenção da primeira colocação. Situação de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Por outro lado, o clube rubro-negro retornou bem após a parada para a Copa do Mundo e permanece invicto no Brasileirão. A equipe soma três vitórias e dois empates em cinco partidas, e ainda possui um duelo a menos, contra o Mirassol, adiado da 4ª rodada. Assim, o Flamengo depende apenas de si para assumir a ponta da tabela. Neste meio de semana, os times direcionam o foco para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, enquanto o Flamengo recebe o Cruzeiro no Rio de Janeiro. Ambos os confrontos terminaram empatados em 1 a 1 na ida. Próximos Confrontos no Brasileirão No próximo final de semana, a corrida pelo título do Brasileirão retoma a prioridade com a 24ª rodada. Os cariocas jogarão contra o Cruzeiro no sábado, dia 22, em Minas Gerais. Os paulistas, por sua vez, recebem o Vasco no domingo, no Nubank Parque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Palmeiras chances títulos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto 17.08.26 18h41 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09 Futebol Revelação do Águia de Marabá, volante Kukri deixa Coritiba antes de estrear pelo clube O jogador de 19 anos viajou ao Pará e não retornou para a retomada das atividades dentro do prazo estipulado. 17.08.26 16h42 Chumbo Grosso Dia de paraenses em campo no Campeonato Brasileiro 17.08.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16 Futebol Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8 17.08.26 22h01 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09