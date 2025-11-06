Capa Jornal Amazônia
Final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús será às 17h, mais cedo que a da Libertadores

Mineiros e argentinos definem o campeão da segunda competição de clubes mais importante do continente no dia 22 de novembro, um sábado, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai

Estadão Conteúdo
fonte

Atlético-MG (Instagram @atletico)

Dois dias após anunciar o horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo para 18h (de Brasília), a Conmebol definiu nesta quinta-feira que a decisão da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús será uma hora mais cedo, às 17h (de Brasília), com Atlético-MG e Lanús.

Mineiros e argentinos definem o campeão da segunda competição de clubes mais importante do continente no dia 22 de novembro, um sábado, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai. A final da Libertadores será uma semana mais tarde, em Lima, no Peru.

A Copa Sul-Americana contou com a participação de 56 equipes e pode garantir mais um representante brasileiro na Libertadores de 2026, desde que o Atlético-MG conquiste o título. Pelo Brasileirão, os mineiros ocupam somente 11ª colocação, longe da disputa pela vaga.

Comandado por Jorge Sampaoli, campeão na direção da Universidad de Chile em 2011, O Atlético-MG tentará acabar com a sequência de três vices de equipes brasileiras na quinta final seguida de Sul-Americana com algum time do País.

Depois do título do Athletico-PR sobre o Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro caíram na decisão diante de Independiente del Valle, LDU e Racing, respectivamente.

Um triunfo do Atlético-MG significará, ainda, reduzir a vantagem dos argentinos no quesito título. Os rivais do continente já ganharam a Copa Sul-Americana em 10 oportunidades, diante de apenas cinco conquistas verde e amarela. Na Libertadores, com Flamengo e Palmeiras garantidos, o País subirá para 26 taças, superando os hermanos, com 25.

