Final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús será às 17h, mais cedo que a da Libertadores Mineiros e argentinos definem o campeão da segunda competição de clubes mais importante do continente no dia 22 de novembro, um sábado, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai Estadão Conteúdo 06.11.25 15h38 Atlético-MG (Instagram @atletico) Dois dias após anunciar o horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo para 18h (de Brasília), a Conmebol definiu nesta quinta-feira que a decisão da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús será uma hora mais cedo, às 17h (de Brasília), com Atlético-MG e Lanús. Mineiros e argentinos definem o campeão da segunda competição de clubes mais importante do continente no dia 22 de novembro, um sábado, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai. A final da Libertadores será uma semana mais tarde, em Lima, no Peru. A Copa Sul-Americana contou com a participação de 56 equipes e pode garantir mais um representante brasileiro na Libertadores de 2026, desde que o Atlético-MG conquiste o título. Pelo Brasileirão, os mineiros ocupam somente 11ª colocação, longe da disputa pela vaga. Comandado por Jorge Sampaoli, campeão na direção da Universidad de Chile em 2011, O Atlético-MG tentará acabar com a sequência de três vices de equipes brasileiras na quinta final seguida de Sul-Americana com algum time do País. Depois do título do Athletico-PR sobre o Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro caíram na decisão diante de Independiente del Valle, LDU e Racing, respectivamente. Um triunfo do Atlético-MG significará, ainda, reduzir a vantagem dos argentinos no quesito título. Os rivais do continente já ganharam a Copa Sul-Americana em 10 oportunidades, diante de apenas cinco conquistas verde e amarela. Na Libertadores, com Flamengo e Palmeiras garantidos, o País subirá para 26 taças, superando os hermanos, com 25.