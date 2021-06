Fim da seca! Ponte Preta bate o CSA e vence a primeira na Série B

Deu Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Pela primeira vez na Série B, a Macaca venceu uma partida e a vítima foi o CSA. Com gols de Moisés e Thales, a equipe de Campinas levou a melhor por 2 a 1.

Com o triunfo, a Ponte Preta chega aos 6 pontos, mas permanece na lanterna do torneio. O Azulão é o 12º colocado, com 8 pontos.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, a Ponte Preta visita o Vila Nova, no OBA. Enquanto isso, o CSA mede forças com o CRB, no Rei Pelé.

CSA NO ATAQUE

Azulão começou o duelo no campo ofensivo e criou duas boas oportunidades para abrir o marcador. A primeira veio com Dellatorre, que bateu perto do poste de Gabriel. Na sequência, Sylvinho saiu na cara de Ygor e parou no goleiro da Macaca.

ERRO FATAL

Na saída de jogo do CSA, Geovane entregou a bola no pé de Dawhan, que achou Moisés e no chute da entrada da pequena área abriu o marcador.

RENATO CAJÁ

Conhecido no cenário nacional por conta da sua passagem na Ponte Preta, Renato Cajá reencontrou o ex-time em Campinas e mostrou que ainda joga o fino da bola. Em pouco tempo dentro das quatro linhas, o meia acertou uma falta que parou em Yago e, pouco depois, roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e achou Dellatorre, que só empurrou para deixar tudo igual, 1 a 1.

ESTRELA DE THALLES E KLEINA

Incomodado com a baixa produção do time, Gilson Kleina resolveu colocar Thalles em campo. Em pouco mais de 60 segundos, o atacante recebeu de Rodrigão na grande área e de carrinho recolocou a Ponte em vantagem.

PONTE ADMINISTRA

O gol deu tranquilidade ao time da Ponte, que perdeu a chance de ampliar através de Richard. Sem sofrer incômodo na defesa, a equipe de Gilson Kleina não sofreu sustos e pôde comemorar a vitória.

PONTE PRETA 2 X 1 CSA

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)Data-Hora: 30/6/2021 – 16h30Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: (PON), Thiago Rodrigues, Gabriel, Cristovam (CSA)Cartões vermelhos: –Gols: Dawhan (40’/1ºT) Dellatorre (15’/2ºT) Thalles (19’/2ºT)

PONTE PRETA: Ygor; Kevin, Ednei, Cleyton e Felipe Albuquerque; Dawhan (Juan Renato, aos 42/2ºT), Marcos Júnior (André Luiz, aos 18/2ºT) e Camilo (Thalles, aos 18/2ºT); Richard, Rodrigão (joão Veras, aos 32/2ºT) (Niltinho, aos 42/2ºT) e Moisés. Técnico: Gilson Kleina.

CSA: Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Vitor Costa; Geovane (Renato Cajá, ao 0/2º), Giva Santos (Yuri, aos 33/2ºT) e Gabriel (Bruno Mota, aos 39/2ºT); Yago (Reinaldo, ao 0/2º), Dellatorre e Sylvinho (Nadson, ao 0/2º). Técnico: Bruno Pivetti.