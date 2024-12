Fim da novela! Palmeiras anuncia a contratação do atacante Paulinho

O Palmeiras anunciou a contratação de Paulinho, ex-Atlético-MG. Na manhã desta terça-feira (31), o clube paulista confirmou às especulações acerca da chegada do jogador ao time. O atacante, que foi vice-campeão da Libertadores de 2024, é uma das principais apostas do Verdão para a temporada de 2025.

O anúncio foi feito de forma simples pelas redes sociais. O clube alviverde publicou uma arte de Paulinho fazendo o gesto de arco e flecha e escreveu na legenda: "Arqueiro".

Conforme as informações, o contrato entre o jogador e o Palmeiras seria válido por cinco temporadas, ou seja, até 2029. A contratação do atacante custou cerca de R$ 118 milhões na cotação atual, para o Verdão, além de ter repassado os volantes Gabriel Menino e Patrick ao Atlético Mineiro.

Paulinho tem 24 anos e começou a carreira no Vasco. O jogador atuou por duas temporadas na equipe profissional do time carioca e foi transferido para o Bayer Leverkusen, onde ficou por cinco temporadas.

Em 2023, o atacante retornou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Atlético-MG. No clube mineiro, Paulinho se encontrou e se tornou uma das principais peças do time. Ao todo, foram 120 jogos, 50 gols marcados e 12 assistências.

Despedida

Mais cedo, o jogador se despediu do Galo após duas temporadas no clube. No texto, Paulinho destacou que se reencontrou e foi muito feliz na equipe.

"Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana", escreveu Paulinho.

Estreia

Apesar da contratação no início da temporada, o jogador não deve atuar de imediato. O atacante se recupera de uma cirurgia que fez na canela direita por conta de uma lesão e só deve retornar aos gramados em março.