FIA abre caminho para nova equipe chinesa na Fórmula 1 e mira 12º time no grid A entidade busca ampliar o grid após a Cadillac entrar na categoria, defendendo um projeto chinês para fortalecer a presença asiática. Estadão Conteúdo 11.09.26 20h47 O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, afirmou que a entidade pode abrir um novo processo para uma 12ª equipe na Fórmula 1 e defendeu que o futuro time seja chinês. Em participação no Fórum Europa, organizado pelo Nueva Economía Fórum, em Madri, nesta sexta-feira, 11, o dirigente detalhou as conversas que tem mantido com possíveis novas escuderias interessadas em entrar no grid. Mesmo com a possibilidade de uma nova equipe, Ben Sulayem ressaltou que as empresas que buscam entrar na categoria precisam apresentar propostas sérias para que a entidade possa avaliar os projetos. O dirigente também deixou claro que uma eventual nova escuderia terá de seguir as regras já estabelecidas pela Fórmula 1. A discussão sobre uma nova expansão do grid ganhou força após a entrada da Cadillac, que passou a integrar a categoria nesta temporada. A equipe americana foi aprovada depois de um processo aberto pela FIA em 2023 para avaliar candidaturas de novos times. Desde então, Ben Sulayem tem defendido publicamente a possibilidade de ampliar novamente o número de participantes. O presidente da FIA defende que, caso uma 12ª equipe seja aprovada, o projeto seja de uma fabricante chinesa. Segundo ele, a entidade e a Formula One Management (FOM) estão alinhadas sobre a possibilidade. Ben Sulayem também destacou a presença da Fórmula 1 no país, que recebe uma etapa do campeonato, e o crescimento da indústria automotiva chinesa. "Precisamos da equipe, e a equipe precisa vir da China", afirmou. BYD E GEELY JÁ CONVERSARAM COM A FIA Entre as fabricantes citadas por Ben Sulayem estão BYD e Geely. O dirigente revelou ter se reunido com representantes das duas empresas e afirmou que ambas demonstraram interesse em participar da Fórmula 1. No caso da BYD, Ben Sulayem disse ter sugerido que a empresa comprasse uma das equipes que já estão no grid. A fabricante, porém, teria manifestado a intenção de construir um projeto próprio. Diante disso, o dirigente pediu que a marca apresente uma proposta consistente para que a possibilidade de entrada seja analisada. A eventual chegada de uma fabricante chinesa também não deverá provocar mudanças nas regras da categoria. Ben Sulayem afirmou que o regulamento precisa permanecer estável e ser aplicado de maneira igual a todas as equipes, sem alterações feitas para atender a um fabricante específico. A China já conta com uma etapa da Fórmula 1 e teve Guanyu Zhou como seu primeiro piloto na categoria. Para o presidente da FIA, a presença de fabricantes, tecnologia e público chineses representa um cenário favorável para a chegada de uma escuderia do país. Caso uma 12ª equipe seja aprovada, a Fórmula 1 voltará a ter 24 carros no grid, número que não é registrado desde 2012. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 FIA Mohammed bem Sulayem 12ª escuderia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo informa que novo Serra Freire deve ser entregue em duas semanas Principal novidade está na troca do antigo piso de taco por placas de polipropileno. 11.09.26 15h51 Jorge Ulisses O que é o Noche UFC? Conheça a história do evento que celebra a Independência do México 11.09.26 14h24 Carlos Ferreira Time digno, apesar da campanha ruim 11.09.26 14h22 FUTEBOL Série C: Contra o Paysandu, Ferroviária distribui e realiza troca de ingressos por alimentos Papão encara a Ferroviária neste domingo, em Araraquara, em partida que pode ser decisiva na caminhada pelo acesso à Série B 11.09.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO DEU Richarlison lamenta acerto frustrado com Vasco: 'Dessa vez foi por pouco' Jogador queria defender o time até dezembro, mas limite da FIFA para empréstimos e desacordo pessoal com proposta de 20 milhões de libras impediram acerto 12.09.26 7h30 tristeza Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, morre aos 80 anos no Rio Dirigente tratava um câncer no pâncreas e teve uma das carreiras mais longevas do futebol brasileiro, passando por gigantes do esporte. 12.09.26 10h11 É do Papão! Fim da novela! Nico Schiappacasse é oficializado como jogador do Paysandu Contratação do atacante uruguaio movimentou a semana bicolor, tendo desfecho positivo na noite desta sexta-feira 11.09.26 19h39 MEMÓRIA Ídolo do Remo e Fla mostra a camisa que vestiu em 1977 e diz: 'Duas paixões, Mengão e o Remo' Jogador vestiu a camisa azulina nos anos de 1977 e 1978 conquistando o bicampeonato paraense 15.05.20 10h46