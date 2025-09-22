Felipão é citado em súmula do Gre-Nal por ofensas a árbitro: 'Enfiou a faca no Grêmio e girou' A figura de Scolari, até então associada ao papel de suporte interno e de aconselhamento, ganha novo contorno diante da repercussão. Estadão Conteúdo 22.09.25 16h03 Grêmio de Felipão foi goleado pelo Flamengo (Pedro H. Tesch/Pedro H. Tesch/AGIF) A súmula do Gre-Nal, vencido pelo Grêmio por 3 a 2 no Beira-Rio, trouxe um episódio envolvendo Luiz Felipe Scolari. O árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou que o coordenador técnico gremista o ofendeu após o apito final. O documento destacou a postura de um personagem que, aos 76 anos, vinha mantendo um papel discreto nos bastidores do clube. Segundo o árbitro, Felipão se dirigiu a ele de forma dura ao fim da partida. No documento, Marcelo registrou a frase: "Você é ladrão, me roubou. Enfiou a faca no Grêmio e girou. Seu safado, seu sem vergonha." O teor da declaração amplia a gravidade do episódio e pode render encaminhamentos disciplinares contra o coordenador técnico. A figura de Scolari, até então associada ao papel de suporte interno e de aconselhamento, ganha novo contorno diante da repercussão. A expectativa de menor exposição de um ídolo histórico contrasta com a atitude registrada no clássico, revelando como o ambiente do Gre-Nal segue capaz de romper barreiras de contenção. No mesmo relatório, o auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo, também foi mencionado. O árbitro apontou que ele falou de maneira ríspida durante o tumulto, deixando claro que a irritação à beira do gramado envolveu membros do elenco e da comissão tricolor. Enquanto isso, dentro das quatro linhas, o Grêmio conseguiu uma vitória que muda a ordem da tabela. Com 28 pontos, assumiu a 12ª posição, ultrapassando justamente o Internacional, que estacionou nos 27 e caiu para o 13º lugar. O resultado representou alívio para os tricolores e para o treinador, que ganhou uma sobrevida. O Grêmio volta a campo no próximo domingo, diante do Vitória, às 11h, na Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Felipão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES BOLA DE OURO Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025 Francês desbancou joia Lamine Yamal e levou premio de melhor do mundo em 2025. 22.09.25 17h58 SÉRIE B António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo 22.09.25 16h56 Ainda dá pra sonhar? Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela 22.09.25 11h57 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38