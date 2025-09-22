Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Felipão é citado em súmula do Gre-Nal por ofensas a árbitro: 'Enfiou a faca no Grêmio e girou'

A figura de Scolari, até então associada ao papel de suporte interno e de aconselhamento, ganha novo contorno diante da repercussão.

Estadão Conteúdo
fonte

Grêmio de Felipão foi goleado pelo Flamengo (Pedro H. Tesch/Pedro H. Tesch/AGIF)

A súmula do Gre-Nal, vencido pelo Grêmio por 3 a 2 no Beira-Rio, trouxe um episódio envolvendo Luiz Felipe Scolari. O árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou que o coordenador técnico gremista o ofendeu após o apito final. O documento destacou a postura de um personagem que, aos 76 anos, vinha mantendo um papel discreto nos bastidores do clube.

Segundo o árbitro, Felipão se dirigiu a ele de forma dura ao fim da partida. No documento, Marcelo registrou a frase: "Você é ladrão, me roubou. Enfiou a faca no Grêmio e girou. Seu safado, seu sem vergonha." O teor da declaração amplia a gravidade do episódio e pode render encaminhamentos disciplinares contra o coordenador técnico.

A figura de Scolari, até então associada ao papel de suporte interno e de aconselhamento, ganha novo contorno diante da repercussão. A expectativa de menor exposição de um ídolo histórico contrasta com a atitude registrada no clássico, revelando como o ambiente do Gre-Nal segue capaz de romper barreiras de contenção.

No mesmo relatório, o auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo, também foi mencionado. O árbitro apontou que ele falou de maneira ríspida durante o tumulto, deixando claro que a irritação à beira do gramado envolveu membros do elenco e da comissão tricolor.

Enquanto isso, dentro das quatro linhas, o Grêmio conseguiu uma vitória que muda a ordem da tabela. Com 28 pontos, assumiu a 12ª posição, ultrapassando justamente o Internacional, que estacionou nos 27 e caiu para o 13º lugar. O resultado representou alívio para os tricolores e para o treinador, que ganhou uma sobrevida.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo, diante do Vitória, às 11h, na Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Grêmio

Felipão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

BOLA DE OURO

Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025

Francês desbancou joia Lamine Yamal e levou premio de melhor do mundo em 2025.

22.09.25 17h58

SÉRIE B

António Oliveira deixa o Remo com o pior aproveitamento entre os últimos técnicos

Português encerra passagem com 42% de rendimento, abaixo de Daniel Paulista, Rodrigo Santana, Catalá e Morínigo

22.09.25 16h56

Ainda dá pra sonhar?

Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção

Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela

22.09.25 11h57

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

22.09.25 7h00

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda