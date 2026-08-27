Fase de grupos da Liga da Champions terá Barcelona e PSG diante do City e Arsenal x Real Madrid

Em um evento com direito a homenagens ao zagueiro brasileiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e ao ex-atacante francês Thierry Henry, a Uefa sorteou, nesta quinta-feira, os confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27. O formato mantém o mesmo padrão das duas últimas edições. Cada equipe terá oito jogos e a disputa pelas vagas no mata-mata ocorrerá em formato de pontos corridos. Dessa forma, 36 equipes disputam oito jogos contra adversários distintos, sendo quatro como anfitrião e mais quatro na condição de visitante. Ao término dessas oito rodadas, serão definidas oito vagas diretas e mais 16 para os playoffs até completar as oitavas de final. E os clássicos serão uma atração à parte. Nesta edição, teremos Barcelona x Manchester City, Arsenal x Real Madrid, Paris Saint-Germain x Barcelona e ainda Liverpool x Inter de Milão.

Atual campeão, o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona, visita o Manchester City e terá pela frente ainda a Roma (em casa), o Aston Villa (fora) e o Galatasaray (também em casa) entre os compromissos mais complicados nesta etapa.

Dono de uma campanha impecável na última edição, quando venceu seus oito primeiros jogos, mas acabou perdendo a final para o Paris Saint-Germain, o Arsenal vai ter um caminho difícil nesta etapa. Os comandados do técnico Mikel Arteta vão ter pela frente o Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Lille e Napoli.

As 36 equipes classificadas foram separadas em quatro potes, baseados no ranking da Uefa. Desta forma, cada equipe terá dois adversários sorteados em cada um dos quatro potes, totalizando oito rivais. De acordo com o regulamento, clubes do mesmo país não podem se encontrar nesta etapa do torneio, e cada integrante pode duelar com, no máximo, dois adversários de uma mesma nação.

No evento, a entidade que comanda o futebol na Europa fez uma menção especial ao defensor brasileiro Marquinhos por seu gesto de solidariedade na final da última edição da Champions League. Nas disputa por pênaltis, quando Gabriel Magalhães perdeu a cobrança decisiva pelo Arsenal, ele cruzou o gramado antes de celebrar o título para consolar o compatriota e parceiro de zaga na seleção brasileira.

Já o veterano Thierry Henry recebeu o troféu de Aleksander Ceferin pelo contexto de sua vitoriosa carreira tanto nos clubes que defendeu como também com a camisa da seleção francesa. Outra atração no evento foi o ex-jogador David Villa. Convidado de honra, ele atuou como assistente no acionamento eletrônico que definiu o caminho dos 36 times.

O sorteio também define quem será o mandante dos jogos. Cada participante deve realizar quatro partidas em casa e quatro partidas como visitante. A ordem dos jogos também é definida no sorteio, que conta com a participação de ex-jogadores na escolha das bolinhas.

A classificação para a fase seguinte de mata-mata será definida de acordo com o desempenho de cada equipe. Os oito melhores avançam para as oitavas de final. Os classificados da nona à 24ª colocação disputam uma fase extra de playoffs, valendo um lugar nas oitavas. Os times que terminarem a fase de liga entre 25º e 36º são eliminados.

A partir das oitavas de final, a Champions League mantém o sistema eliminatório em partidas de ida e volta até as semifinais. A primeira rodada desta etapa tem início no dia 8 de setembro e vai até 27 de janeiro de 2027. Já os playoffs para as oitavas começam no dia 16 de fevereiro. A decisão do principal torneio de clubes da Europa já dia data e local definidos: o jogo vai valer o título está marcado para o dia 5 de junho do ano que vem, no Estádio Metropolitano, em Madri.

CONFIRA OS JOGOS DOS CABEÇAS DE CHAVE DA EUROPA NA PRIMEIRA FASE DA CHAMPIONS LEAGUE

PARIS SAIN-GERMAIN - Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Brastilavia (C) e Como (F)

BAYERN DE MUNIQUE - Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Bétis (C), Manchester United (F), Bodó Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F)

REAL MADRID - Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakthar (F), Lask (C) e AEK Athens (F)

LIVERPOOL - Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C) e Lask (F)

INTER DE MILÃO - Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakthar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Bratislavia (F)

MANCHESTER CITY - PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK Athens (C)e Lens (F)

ARSENAL - Real Madrid (C), Bayern (F), Borussia Dortmund (C), Real Bétis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F)

BARCELONA - Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F)

ATLÉTICO DE MADRID - Barcelona (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahce (C), Bodo Glimt (F), Viking (C) e Stuttgart (F)