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F-1: veja o grid de largada sprint do GP de Miami com Lando Norris na pole; Bortoleto é 11º

Estadão Conteúdo

Lando Norris vai largar na pole position da corrida Sprint do GP de Miami de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o britânico fez o tempo mais rápido no treino classificatório ao cravar 1min27s869 e assegurou o posto nobre para a proova que acontece neste sábado. Na segunda posição, Kimi Antonelli superou Oscar Piastri na última volta.

A movimentação teve uma bandeira amarela logo no início. Durante a passagem pela curva 17, Lance Stroll, da escuderia Aston Martin travou os pneus e acabou indo parar na área de escape do Circuito de Internacional de Miami. Lando Norris e Charles Leclerc forçaram o ritmo no SQ1 e terminaram com os dois melhores tempos enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 12º se garantindo para a etapa seguinte do treino.

No SQ2, o brasileiro chegou a ter a terceira melhor marca, mas não suportou a intensidade dos adversários, perdeu posições e terminou em 11º sendo eliminado para a última etapa do classificatório. Sem conseguir brigar pelo topo Kimi Antonelli fez apenas o sexto tempo. Seu companheiro de equipe da Mercedes, George Russell foi apenas o quarto.

A largada da corrida sprint está agendada para este sábado, às 13h (horário de Brasília). Já o treino classificatório para a prova principal começa um pouco mais tarde, às 17h. No domingo, a prova principal do GP de Miami a partir das 17h.

O GP de Miami é a primeira das três provas que vão ser realizada nos Estados Unidos nesta temporada e marca o retorno da categoria após uma interrupção de um mês, provocado pelo cancelamento de duas corridas em função da guerra no Oriente Médio.

VEJA O GRID DE LARGADA PARA A CORRIDA SPRINT DO GP DE MIAMI DE FÓRMULA 1

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min27s869 2º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min28s011 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min28s108 4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min28s239 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s461 6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min28s493 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s777 8º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min29s320 9º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min29s422 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s474 11 º- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min29s994 12 º- Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s019 13º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min30s016 14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s216 15º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s224 16º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min30s573 17º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s043 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s245 19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s255 20º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min31s826 21º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min41s311 22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo

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Fórmula 1

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