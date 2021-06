Eurocopa desbanca Copa América em pesquisas do Google no Brasil

Apesar de sediar a Copa América em seu território, os brasileiros foram mais atraídos pela Eurocopa nesta primeira fase dos torneios entre seleções. Em termos de pesquisa no Google do Brasil, a competição do Velho Continente superou a sul-americana em 9% no período de uma semana. A informação é do "UOL".+ Confira a classificação dos grupos da Eurocopa 2020!

Apenas nos estados do Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul a Copa América desbancou a Eurocopa. Semelhantemente, o interesse brasileiro com a competição sediada no Brasil caminha no mesmo sentido da audiência que o torneio vem atraindo no SBT.

Detentora dos direitos televisivos da Copa América, a transmissão da abertura do torneio entre Brasil e Venezuela, a rede de Silvio Santos atingiu uma marca negativa. O primeiro jogo do torneio foi assistido por dois milhões e 793 mil pessoas, pior número desde o confronto entre a Seleção Brasileira e Equador, em 2016.

O interesse em jogadores brasileiros também foi inferior em comparação com os europeus. No período de uma semana, o craque português Cristiano Ronaldo assumiu a liderança de pesquisas no Brasil. O dinamarquês Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em campo contra a Finlândia, é o segundo colocado. Logo atrás, Neymar é o único jogador da Seleção Brasileira a aparecer no pódio. Entre os dez atleta mais pesquisados, somente o camisa 10 e o atacante Gabigol se destacam.