'Está perdendo terreno', diz jornal espanhol sobre começo de temporada de Vini Jr Até o momento, o brasileiro soma sete jogos, apenas um gol marcado e três assistências. Por outro lado, Kylian Mbappé tem 11 participações em gols em sete partidas, sendo oito bolas nas redes Estadão Conteúdo 17.09.26 16h42 Vini Jr. (Instagram @vinijr) O começo da temporada 2026/27 não é dos melhores para Vini Jr, que ainda não emplacou grandes atuações no Real Madrid. Vivendo seus primeiros passos com o novo treinador, José Mourinho, o atacante brasileiro vem se adaptando, mas, de acordo com o jornal Marca, na briga pelo protagonismo da equipe espanhola, o brasileiro está perdendo espaço para Kylian Mbappé. De acordo com a publicação, a má fase de Vinícius Júnior e a disputa com o atacante francês são um problema para Mourinho e já "condenaram" outros dois treinadores: "Na verdade, trata-se de um problema duplo, pois seu desempenho não está facilitando a vida de Mourinho na gestão da disputa de poder entre o brasileiro e Mbappé. A mesma disputa que condenou seus dois antecessores no banco: Xabi Alonso e Arbeloa." Até o momento, o brasileiro soma sete jogos, apenas um gol marcado e três assistências. Por outro lado, Kylian Mbappé tem 11 participações em gols em sete partidas, sendo oito bolas nas redes. Ainda segundo o Marca, José Mourinho até iniciou a temporada tentando equilibrar os minutos em campo de seus dois principais jogadores. Porém, Vini foi o escolhido para ser substituído nos últimos três jogos. Em compensação, o francês só não atuou os 90 minutos contra a Inter de Milão, quando saiu nos acréscimos do confronto. Assim, na temporada, Vinicius Jr. soma 598 minutos jogados, enquanto Mbappé, 630: "Nos últimos três jogos, Vinícius perdeu terreno. O equilíbrio já não é tão uniforme, e o brasileiro foi substituído três vezes seguidas. Mbappé jogou seis partidas completas (na temporada), enquanto Vinicius jogou apenas três." Além disso, na análise do jornal espanhol, a má fase pode gerar concorrência para o brasileiro e fazer com que Mourinho tenha dificuldades para equilibrar o tempo em campo dos dois protagonistas: "O problema não é apenas que Vinícius ainda esteja longe de sua melhor forma, mas que Brahim, Espí e agora Diomande estão pressionando bastante e dificultando que Mourinho mantenha o "pacto" com Vinicius e Mbappé para evitar problemas com qualquer um deles." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vini Jr começo de temporada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Qual pode ser o imediato efeito Carpini? 17.09.26 19h00 FUTEBOL Thiago Carpini é apresentado no Remo e quer time mais corajoso na luta contra o rebaixamento Novo treinador afirmou que o time precisa de uma postura mais atenta em campo 17.09.26 13h43 FUTEBOL Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência Tonhão afirmou que não iria trazer jogador por trazer, mas sim atletas comprometidos com o clube 17.09.26 12h59 FUTEBOL Presidente do Remo mantém confiança na permanência na Série A: 'Ninguém jogou a toalha' Tonhão relembrou dificuldades enfrentadas pelo clube até chegar à elite e afirmou que o objetivo segue sendo escapar do rebaixamento 17.09.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30