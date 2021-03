Desafiado por Whindersson Nunes, Logan Paul responde em português

O humorista Whindersson Nunes parece que resolveu levar à serio o investimento feito nos treinos de boxe e a vitória conquistada na primeira luta oficial, em 2019, o New Champion em São Paulo. Depois de chamar Acelino "Popó" de Freitas para um "esquenta" ele agora decidiu desafiar ninguém menos que o ator e pugilista Logan Paul.

Whindersson usou sua conta do Twitter pra declarar o desejo de lutar com o norte-americano, mas mencionar o user do ator. O que ele não esperava é que Logan veria a postagem e que a resposta viria tão rápida, assertiva e, ainda por cima, no bom português:

a qualquer momento, em qualquer lugar https://t.co/SNOpA6H65Z — Logan Paul (@LoganPaul) March 10, 2021

Desde que foi diagnosticado com depressão, no começo de 2019, o youtuber tem se dedicado aos treinos de boxe e recebe assistência de lutadores brasileiros consagrados como Rodrigo Minotauro e Ronaldo Jacaré. Atualmente, o humorista frequenta a academia do ex-UFC Lucas Mineiro.