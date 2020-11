Dana White afirma que Shogun deveria se aposentar do MMA: ‘Não gostaria de ver ele lutar de novo’

Em ação no card principal do UFC 255, realizado no último sábado (21), em Las Vegas (EUA), Mauricio Shogun fez revanche contra Paul Craig no evento, após o empate entre os lutadores em novembro do ano passado, no card do UFC São Paulo. Embalado pela vitória diante de Rogério Minotouro em sua última apresentação, em julho, o brasileiro esteve longe de suas melhores exibições dentro do cage e acabou sendo derrotado pelo escocês por nocaute técnico no segundo round de combate.

Com uma trajetória histórica e vitoriosa no Pride, além de também ser ex-campeão meio-pesado do Ultimate, Shogun, com o revés sofrido para Craig, se tornou, de acordo com a ESPN americana, o lutador que mais perdeu na história da categoria dos meios-pesados no UFC (10) e empatou pelo número de mais nocautes sofridos na história da divisão (5).

Aos 38 anos, o curitibano, teoricamente, ainda tem lenha para queimar em sua carreira nas artes marciais mistas, no entanto, esse não é o desejo de Dana White. Questionado sobre o desempenho da lenda no UFC 255, o presidente do Ultimate não pestanejou em afirmar que não gostaria mais de ver o brasileiro dentro do octógono.

- Sim, acho que chegou a hora dele (Mauricio Shogun) parar, não gostaria de ver ele lutar de novo. (…) Não me pareceu o Shogun. Ele pareceu velho. (…) Sim, eu quero que ele pare, acho que ele tem mais duas lutas no contrato - afirmou Dana, em conversa com jornalistas após o término do UFC 255.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 255UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 21 de novembro de 2020

Card principalDeiveson Figueiredo finalizou Alex Perez com uma guilhotina no 1RValentina Shevchenko derrotou Jennifer Maia por decisão unânime dos juradosTim Means derrotou Mike Perry por decisão unânime dos juradosKatlyn Chookagian derrotou Cynthia Calvillo por decisão unânime dos juradosPaul Craig derrotou Mauricio Shogun por nocaute técnico no 2R

Card preliminarBrandon Moreno derrotou Brandon Royval por nocaute técnico no 1RAntonina Shevchenko derrotou Ariane Lipski por nocaute técnico no 2RAlan Jouban derrotou Jared Gooden por decisão unânime dos juradosKyle Daukaus derrotou Dustin Stoltzfus por decisão unânime dos juradosNicolas Dalby derrotou Daniel Rodriguez por decisão unânime dos juradosJoaquin Buckley derrotou Jordan Wright por nocaute no 2RSasha Palatnikov derrotou Louis Cosce por nocaute técnico no 3R