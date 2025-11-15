Curry leva a melhor contra Wembanyama e lidera suado triunfo dos Warriors sobre os Spurs Estadão Conteúdo 15.11.25 9h17 Com 49 pontos, sua melhor marca na atual temporada da NBA, Stephen Curry saiu vitorioso no duelo com Victor Wembanyama e conduziu o Golden State Warriors no difícil triunfo por 109 a 108 sobre o San Antonio Spurs, em jogo indefinido até os segundos finais, no Texas, nesta sexta-feira - foi o primeiro resultado positivo da franquia de San Francisco na NBA Cup. Wembanyama somou 26 pontos, 12 rebotes, quatro assistências e três bloqueios em 38 minutos em quadra, mas não foi o suficiente para evitar o revés de San Antonio diante de um inspirado Curry, que converteu 16 de 26 arremessos e decidiu a virada em dois lances livres no fim do jogo. O armador de 37 anos ainda igualou Michael Jordan como o jogador acima de 30 anos a anotar 40 pontos ou mais em um jogo na temporada regular - 44 vezes cada um. Em um quarto período tenso com a recuperação dos Warriors, os árbitros tiveram de separar Draymond Green e Wembanyama três vezes durante uma disputa em reposição de bola. Wembanyama tentou uma enterrada sobre Green em uma ponte aérea, mas os árbitros anularam a cesta porque Green havia cometido falta no pivô dos Spurs. Jimmy Butler contribuiu com 21 pontos, e Brandin Podziemski e Will Richard marcaram 10 pontos cada para o Golden State. Pelo lado dos Spurs, De'Aaron Fox terminou com um "double-double", com 24 pontos e 10 assistências, e Julian Champagnie adicionou 14 pontos. HARDEN CONQUISTA 82º 'TRIPLE-DOUBLE' E CLIPPERS VENCEM NA 2ª PRORROGAÇÃO Em Dallas, James Harden foi decisivo na prorrogação e liderou a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Dallas Mavericks por 133 a 127, pela NBA Cup, na noite de sexta-feira. O astro conquistou o 82º "triple-double" da carreira, com 41 pontos e 14 rebotes, além de 11 assistências, e contou com o apoio de Ivica Zubac - 27 pontos e 11 rebotes - para encerrar uma série de seis derrotas dos Clippers. Sem contar com os lesionados pivôs Anthony Davis e P.J. Washington Jr., o Dallas Mavericks perdeu o sétimo dos seus últimos oito jogos na NBA. Naji Marshall e D'Angelo Russell até tentaram impedir um novo revés, com 28 pontos cada um, mas Harden fez a diferença nas prorrogações. Já o Houston Rockets embalou com a terceira vitória seguida, desta vez sobre o Portland Trail Blazers, por 140 a 116, também no Texas. Kevin Durant foi o destaque da partida com 30 pontos, enquanto Alperen Sengun anotou 25 diante da equipe comandada pelo brasileiro Tiago Splitter. Em Nova Orleans, o "double-double" de Luka Doncic (24 pontos e 12 assistências) e de Deandre Ayton (20 pontos e 16 rebotes), além dos 31 pontos de Austin Reaves foram decisivos para a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 118 a 104. Trey Murphy III marcou 35 pontos para os Pelicans, que perderam o quarto jogo consecutivo e fazem a pior campanha da Conferência Oeste, com 2 vitórias e 10 derrotas. As duas equipes jogaram sem suas principais estrelas. LeBron James, dos Lakers, ainda está se recuperando de lesão sofrida na pré-temporada, e Zion Williamson, dos Pelicans, permanece afastado devido a uma recente lesão na coxa esquerda. Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA: New York Knicks 140 x 132 Miami Heat Orlando Magic 105 x 98 Brooklyn Nets Detroit Pistons 114 x 105 Philadelphia 76ers Houston Rockets 140 x 116 Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks 147 x 134 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 124 x 110 Sacramento Kings New Orleans Pelicans 104 x 118 Los Angeles Lakers Dallas Mavericks 127 x 133 Los Angeles Clippers San Antonio Spurs 108 x 109 Golden State Warriors Acompanhe os jogos deste sábado na NBA: Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder Indiana Pacers x Toronto Raptors Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers 