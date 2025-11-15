Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Curry leva a melhor contra Wembanyama e lidera suado triunfo dos Warriors sobre os Spurs

Estadão Conteúdo

Com 49 pontos, sua melhor marca na atual temporada da NBA, Stephen Curry saiu vitorioso no duelo com Victor Wembanyama e conduziu o Golden State Warriors no difícil triunfo por 109 a 108 sobre o San Antonio Spurs, em jogo indefinido até os segundos finais, no Texas, nesta sexta-feira - foi o primeiro resultado positivo da franquia de San Francisco na NBA Cup.

Wembanyama somou 26 pontos, 12 rebotes, quatro assistências e três bloqueios em 38 minutos em quadra, mas não foi o suficiente para evitar o revés de San Antonio diante de um inspirado Curry, que converteu 16 de 26 arremessos e decidiu a virada em dois lances livres no fim do jogo. O armador de 37 anos ainda igualou Michael Jordan como o jogador acima de 30 anos a anotar 40 pontos ou mais em um jogo na temporada regular - 44 vezes cada um.

Em um quarto período tenso com a recuperação dos Warriors, os árbitros tiveram de separar Draymond Green e Wembanyama três vezes durante uma disputa em reposição de bola. Wembanyama tentou uma enterrada sobre Green em uma ponte aérea, mas os árbitros anularam a cesta porque Green havia cometido falta no pivô dos Spurs.

Jimmy Butler contribuiu com 21 pontos, e Brandin Podziemski e Will Richard marcaram 10 pontos cada para o Golden State. Pelo lado dos Spurs, De'Aaron Fox terminou com um "double-double", com 24 pontos e 10 assistências, e Julian Champagnie adicionou 14 pontos.

HARDEN CONQUISTA 82º 'TRIPLE-DOUBLE' E CLIPPERS VENCEM NA 2ª PRORROGAÇÃO Em Dallas, James Harden foi decisivo na prorrogação e liderou a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Dallas Mavericks por 133 a 127, pela NBA Cup, na noite de sexta-feira. O astro conquistou o 82º "triple-double" da carreira, com 41 pontos e 14 rebotes, além de 11 assistências, e contou com o apoio de Ivica Zubac - 27 pontos e 11 rebotes - para encerrar uma série de seis derrotas dos Clippers.

Sem contar com os lesionados pivôs Anthony Davis e P.J. Washington Jr., o Dallas Mavericks perdeu o sétimo dos seus últimos oito jogos na NBA. Naji Marshall e D'Angelo Russell até tentaram impedir um novo revés, com 28 pontos cada um, mas Harden fez a diferença nas prorrogações.

Já o Houston Rockets embalou com a terceira vitória seguida, desta vez sobre o Portland Trail Blazers, por 140 a 116, também no Texas. Kevin Durant foi o destaque da partida com 30 pontos, enquanto Alperen Sengun anotou 25 diante da equipe comandada pelo brasileiro Tiago Splitter.

Em Nova Orleans, o "double-double" de Luka Doncic (24 pontos e 12 assistências) e de Deandre Ayton (20 pontos e 16 rebotes), além dos 31 pontos de Austin Reaves foram decisivos para a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 118 a 104. Trey Murphy III marcou 35 pontos para os Pelicans, que perderam o quarto jogo consecutivo e fazem a pior campanha da Conferência Oeste, com 2 vitórias e 10 derrotas.

As duas equipes jogaram sem suas principais estrelas. LeBron James, dos Lakers, ainda está se recuperando de lesão sofrida na pré-temporada, e Zion Williamson, dos Pelicans, permanece afastado devido a uma recente lesão na coxa esquerda.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA:

New York Knicks 140 x 132 Miami Heat Orlando Magic 105 x 98 Brooklyn Nets Detroit Pistons 114 x 105 Philadelphia 76ers Houston Rockets 140 x 116 Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks 147 x 134 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 124 x 110 Sacramento Kings New Orleans Pelicans 104 x 118 Los Angeles Lakers Dallas Mavericks 127 x 133 Los Angeles Clippers San Antonio Spurs 108 x 109 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder Indiana Pacers x Toronto Raptors Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Palavras-chave

basquete

NBA

Golden State Warriors

San Antonio Spurs

Curry
Esportes
.
