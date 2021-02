Crespo resolve pendências e é o novo técnico do São Paulo; anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira

O técnico Hernán Crespo acertou os últimos detalhes para ser o novo treinador do São Paulo. O anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira. O argentino de 45 anos estava no Defensa y Justicia-ARG, onde se despediu no começo deste mês. Ele assinou contrato válido por duas temporadas. A informação foi divulgada incialmente pela 'ESPN' e confirmada pelo LANCE!.

São Paulo anunciou Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do TricolorO argentino tinha, além da proposta do São Paulo, uma oferta da seleção chilena e chegou a negociar com o Santos, o que atrasou as conversas com o Tricolor.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

A questão financeira foi ressaltada nas reuniões da cúpula são-paulina com o técnico. Um ponto importante para Crespo se tornar o favorito para comandar o São Paulo foi a sua baixa pedida salarial, bem menor que os portugueses Marco Silva e Pedro Martins, outros alvos da diretoria nas reuniões.

Além de Crespo, chegam ao São Paulo mais cinco integrantes de sua equipe: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Todo esse pacote deve custar ao São Paulo cerca de R$ 1 milhão por mês.

Ex-atacante com passagem pela seleção argentina, Crespo começou sua carreira de treinador em 2015, no Modena, da Segunda Divisão italiana. Em 2018, ele assumiu o comando do Banfield, de seu país, e em janeiro de 2020 chegou ao Defensa y Justicia.

No clube argentino, fez o seu melhor trabalho. Terminou a Libertadores em terceiro lugar no Grupo G, o mesmo do Santos. Com a eliminação, se classificou para a Sul-Americana, onde foi campeão da competição vencendo o Lanús na final do torneio continental.

Em toda a sua carreira, tem 116 jogos como treinador, com 42 vitorias, 28 empates e 46 derrotas, totalizando 44% de aproveitamento.